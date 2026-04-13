Зеленський привітав працівників оборонно-промислового комплексу з професійним святом

glavcom.ua
Президент повідомив, що за чотири роки Україна збудувала нову оборонну індустрію
фото: скриншот з відео

Президент: Я дякую за це всім, хто працює в нашому оборонному комплексі, у нашій збройній промисловості

Президент України Володимир Зеленський привітав з професійним святом працівників українського оборонно-промислового комплексу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Наші ракети, безпілотні системи, наші перехоплювачі, ударні та морські дрони й розвідники, артилерія, боєприпаси, бронетехніка, роботизовані комплекси й багато іншого. Все те, що сьогодні справді гордо називається «зброя України». Так виглядає сила, загартована боєм, болем, вогнем. Так виглядає захист, бажання свободи й справедливості. Так виглядає якість і влучність, досконалість і далекобійність. І так виглядає незалежність. Інструменти, щоб її обороняти. Аргументи, щоб вибороти свій мир», – йдеться у заяві.

Президент додав: «Сьогодні професійний день тих, хто цю нашу силу примножує. Наші українські зброярі – всі працівники оборонно-промислового комплексу України. За чотири роки Україна збудувала нову оборонну індустрію. Масштабну, дієву, в усіх сенсах вражаючу. Я дякую за це всім, хто працює в нашому оборонному комплексі, у нашій збройній промисловості. Слава нашим зброярам, слава нашій «оборонці»! Дякую всім, хто допомагає! Слава Україні!».

Нагадаємо, День працівника оборонно-промислового комплексу України відзначають щорічно 13 квітня. Свято встановлено указом президента України у 2023 році, для вшанування внеску працівників ОПК у зміцнення обороноздатності держави в умовах повномасштабної війни. В цей день відзначають інженерів, конструкторів, робітників підприємств, науковців і всіх, хто забезпечує розробку, виробництво та ремонт озброєння і військової техніки.

