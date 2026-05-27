У Дарницькому районі столиці сталася ДТП за участі поліції

Інформація про постраждалих уточнюється

У Дарницькому районі Києва на вулиці Здолбунівській сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на місцеві пабліки.

На відео можна помітити, що в автомобіль поліції охорони врізався позашляховик. Крім того, пошкоджено ще декілька автівок.

Інформація щодо постраждалих та причин аварії уточнюється. На місці ускладнений рух, утворився затор.

Нагадаємо, поліція Київщини встановлює обставини смертельної дорожньо-транспортної пригоди за участю пасажирського автобуса та позашляховика, яка сталася у Борисполі.

За даними правоохоронців, повідомлення про аварію на вулиці Київський Шлях надійшло сьогодні, 27 травня, об 11:00. Попередньо встановлено, що керманич автомобіля «Jeep» допустив виїзд на зустрічну смугу руху, де вчинив лобове зіткнення із рейсовим автобусом, у салоні якого на момент аварії перебувало 17 пасажирів.

Як повідомлялося, у місті Васильків, що на Обухівщині, сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Під колесами вантажівки загинула 80-річна жінка. За попередніми даними правоохоронців, 48-річний водій вантажного автомобіля DAF збив літню жінку, коли вона переходила дорогу у невстановленому місці. Потерпілу з важкими травмами встигли доставити до лікарні, проте врятувати її життя медикам не вдалося – жінка померла в медзакладі.

До слова, через неналежний стан доріг поліція в Україні торік оформила 332 ДТП. Це на третину менше, ніж у 2024 році, коли була зафіксована рекордна кількість від початку повномасштабної – 475 аварій. Водночас це все ще у 1,8 раза менше, ніж у 2021 році: тоді через неналежний стан доріг трапилось 849 ДТП. Найбільше аварій через неналежний стан зафіксовано на Львівщині – 72 ДТП. За рік кількість таких випадків скоротилася на 31%, а порівняно з 2021 роком – більш ніж удвічі.