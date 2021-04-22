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    У неділю рух у центрі Києва буде перекрито: перелік вулиць

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    Буде заборонено рух транспорту вулицями, де проходитиме марафон - У неділю рух у центрі Києва буде перекрито: перелік вулиць
    Буде заборонено рух транспорту вулицями, де проходитиме марафон
    Фото з відкритих джерел

    Під час пробігу передбачено заборону руху транспорту з 08:00 до 15:30

    У неділю, 25 квітня, в центрі Києва відбудеться легкоатлетичний пробіг V Міжнародний Kyiv Euro Marathon, за маршрутом якого передбачена заборона руху транспорту. Підписане відповідне розпорядження КМДА № 881.

    Стартує марафон о 9:00.

    За маршрутом проведення забігу передбачено заборону руху транспорту з 08:00 до 15:30 25 квітня.

    Марафон відбудеться за маршрутом:

    • вул. Саксаганського, 2/34 (автомобільно-паркувальний майданчик перед касами Палацу Спорту, Північний вихід з НСК «Олімпійський») – рух вул. Саксаганського у напрямку площі Перемоги – з площі Перемоги – проспектом Перемоги (тільки непарна сторона) до перехрестя з вул. Академіка Янгеля, на перехресті просп. Перемоги з вул. Академіка Янгеля – розворот у зворотному напрямку проспектом Перемоги – з площі Перемоги – вулицею Саксаганського – вул. Саксаганського, 2/34 (автомобільно-паркувальний майданчик перед касами Палацу Спорту).

    Також передбачені зміни в роботу маршрутів наземного пасажирського транспорту, про які буде повідомлено додатково.

    Варто зазначити, що Євро Марафон – міжнародні змагання, внесені в Єдиний календарний план фізкультурно-оздоровчих заходів України, які в умовах протиепідемічних обмежень дозволяється проводити без глядачів.

    Ініціатором проведення марафону виступила ГО «ТОП Раннерз». Захід проходить за підтримки Представництва Європейського союзу в Україні.

    За попередніми заявками, участь у марафоні візьмуть 40 спортсменів із 11 країн.

    Як повідомлялося, цьогоріч Відкритий легкоатлетичний благодійний «Пробіг під каштанами», приурочений до дня столиці, проходитиме одразу в двох форматах.

    Теги: Київ громадський транспорт марафон КМДА транспорт
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