Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Гасили пожежу понад 100 людей. Рятувальники показали наслідки атаки на Одесу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Гасили пожежу понад 100 людей. Рятувальники показали наслідки атаки на Одесу
Місто атакували ударні безпілотники
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

Жертв і постраждалих немає

Російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок атаки сталося загоряння приватного житлового будинку, складу з дитячими іграшками та резервуару з пальним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, більше сотні рятувальників, добровольців, бійців Національної гвардії та місцевих пожежних команд працювали над ліквідацією наслідків удару.

5 фото
На весь екран
Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки
фото: dsns.gov.ua/ДСНС

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, сигнал повітряної тривоги пролунав в Одесі о 21:51. Повідомлялося про загрозу застосування ударник БпЛА з акваторії Чорного моря. Вже через годину в Одесі пролунали вибухи.

Раніше російські терористи вчергове завдали удару дронами по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси.

До слова, внаслідок дронової атаки на Одещину в ніч на 5 березня було знищено та спалено відділення «Нової Пошти» Одеса-137.

Читайте також:

Теги: ДСНС пожежа безпілотник окупанти Одеса

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Селище Бородянка понад місяць перебувало під окупацією ворога
Скільки людей залишаються безвісти зниклими у Бородянці: цифри шокують
Вчора, 06:39
Очільник Тернопільської ОВА розповів, куди влучили ворожі ракети
Ракети влучили в критичний промисловий об’єкт на Тернопільщині
7 березня, 07:35
«Київавтодор» перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту
Ремонт кільцевої розв’язки у Деснянському районі Києва: схема об'їзду
3 березня, 08:12
Прапори фейкової «ДНР» на балконах квартир у Донецьку
«Ця квартира тепер не ваша!». Історія наймасштабнішого у світі мародерства Анатомія зради
28 лютого, 14:40
Із квітня 2024 по лютий 2025 втрати противника у Білогорівці склали 3013 військовослужбовців
У трьох населених пунктах РФ менш ніж за рік втратила понад 20 тисяч солдатів
22 лютого, 09:59
Головні новини ночі проти 22 лютого
Атака дронів на Київ та область: головне за ніч
22 лютого, 06:30
Гринчук: Радіаційний фон у Зоні відчуження у нормі та контролюється
Пожежа на конфайнменті Чорнобильської АЕС локалізована
15 лютого, 01:54
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 37252 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн
Втрати ворога станом на 14 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
14 лютого, 07:52
Ударні дрони Helsing здатні долати відстань до 100 км та мають високий рівень стійкості до радіоелектронної боротьби
Україна отримає ударні дрони з ШІ від європейської компанії
14 лютого, 04:21

Новини

Гасили пожежу понад 100 людей. Рятувальники показали наслідки атаки на Одесу
Гасили пожежу понад 100 людей. Рятувальники показали наслідки атаки на Одесу
В Одесі підлітка смертельно уразило струмом на даху електропотяга
В Одесі підлітка смертельно уразило струмом на даху електропотяга
На Одещині підліток загинув, фотографуючись із рушницею
На Одещині підліток загинув, фотографуючись із рушницею
В Одесі спалахнули масштабні пожежі через масований обстріл РФ (фото)
В Одесі спалахнули масштабні пожежі через масований обстріл РФ (фото)
Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини: є пошкодження
Росія знову атакувала енергетичну інфраструктуру Одещини: є пошкодження
Без світла понад 10 тис. жителів. Росія атакувала Одещину безпілотниками
Без світла понад 10 тис. жителів. Росія атакувала Одещину безпілотниками

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
182K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 11 березня: ситуація на фронті
64K
Карта повітряних тривог України онлайн 11 березня 2025
43K
Банки Європи блокують фінансування оборонних проєктів – Bloomberg
29K
Україну накриє ураган руйнівної потужності? Роз'яснення Укргідрометцентру
12K
Ось де він, оплот російського православія...
11K
Влада Києва повідомила, коли чекати завершення опалювального сезону

Новини

11 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Візит президента до Саудівської Аравії, поява цифрового дозволу на зброю. Головне за 10 березня
Вчора, 20:53
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 03:23
10 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:10
9 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9 березня, 00:05
Швеція надасть понад €2 млн на розширення прав українських жінок
8 березня, 22:14

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua