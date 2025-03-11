Гасили пожежу понад 100 людей. Рятувальники показали наслідки атаки на Одесу

Жертв і постраждалих немає

Російська армія атакувала Одесу ударними безпілотниками. Унаслідок атаки сталося загоряння приватного житлового будинку, складу з дитячими іграшками та резервуару з пальним. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Державну службу з надзвичайних ситуацій.

Як зазначається, більше сотні рятувальників, добровольців, бійців Національної гвардії та місцевих пожежних команд працювали над ліквідацією наслідків удару.

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Рятувальники ліквідують наслідки російської атаки фото: dsns.gov.ua/ДСНС

За попередньою інформацією, жертв і постраждалих немає.

Нагадаємо, сигнал повітряної тривоги пролунав в Одесі о 21:51. Повідомлялося про загрозу застосування ударник БпЛА з акваторії Чорного моря. Вже через годину в Одесі пролунали вибухи.

Раніше російські терористи вчергове завдали удару дронами по цивільній та енергетичній інфраструктурі Одеси.

До слова, внаслідок дронової атаки на Одещину в ніч на 5 березня було знищено та спалено відділення «Нової Пошти» Одеса-137.