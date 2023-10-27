У приміщеннях столичних ТЕЦ проходять обшуки

Слідчі намагаються зайти на режимні енергетичні об’єкти, доступ до яких законодавчо обмежений в умовах воєнного стану

У приміщеннях столичних ТЕЦ, що є об’єктами критичної інфраструктури та знаходяться в управлінні «Київтеплоенерго» Державне бюро розслідувань проводить обшуки. Про це повідомляє Київська міська держадміністрація.

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КП «Київтеплоенерго» заявляє, що готове співпрацювати зі слідчими та надавати всю необхідну інформацію. Однак слідчих на об'єкт не пускає та закликає правоохоронців діяти відповідно до закону та умов воєнного стану та не допустити перебоїв у роботі об’єктів критичної інфраструктури.

«Слідчі намагаються зайти на режимні енергетичні об’єкти, доступ до яких законодавчо обмежений в умовах воєнного стану. Також працівники бюро здійснюють відеозйомку на енергетичних об’єктах, грубо порушуючи безпекові норми», – йдеться в повідомленні.

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Також в КМДА стверджують, що справа Державного бюро розслідувань не стосується безпосередньо діяльності КП «Київтеплоенерго».

У КМДА пояснюють, що ухвала на проведення обшуку не включає адреси фізичного місцезнаходження енергооб’єктів. Тому причина візиту слідчих на Київські ТЕЦ є незрозумілою.

Своєю чергою у «Київтеплоенерго» стверджують, що обшуки створюють загрозу для порушення технологічного процесу вироблення електроенергії та тепла.

Раніше повідомлялося, що енергетики ДТЕК завершили 19 з 19 планових ремонтів енергоблоків в рамках підготовки до опалювального сезону.