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У приміщеннях столичних ТЕЦ проходять обшуки

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У приміщеннях столичних ТЕЦ проходять обшуки
«Київтеплоенерго» слідчих на об’єкт не пускає
фото ілюстративне

Слідчі намагаються зайти на режимні енергетичні об’єкти, доступ до яких законодавчо обмежений в умовах воєнного стану

У приміщеннях столичних ТЕЦ, що є об’єктами критичної інфраструктури та знаходяться в управлінні «Київтеплоенерго» Державне бюро розслідувань проводить обшуки. Про це повідомляє Київська міська держадміністрація.

КП «Київтеплоенерго» заявляє, що готове співпрацювати зі слідчими та надавати всю необхідну інформацію. Однак слідчих на об'єкт не пускає та закликає правоохоронців діяти відповідно до закону та умов воєнного стану та не допустити перебоїв у роботі об’єктів критичної інфраструктури.

«Слідчі намагаються зайти на режимні енергетичні об’єкти, доступ до яких законодавчо обмежений в умовах воєнного стану. Також працівники бюро здійснюють відеозйомку на енергетичних об’єктах, грубо порушуючи безпекові норми», – йдеться в повідомленні.

Також в КМДА стверджують, що справа Державного бюро розслідувань не стосується безпосередньо діяльності КП «Київтеплоенерго».

У КМДА пояснюють, що ухвала на проведення обшуку не включає адреси фізичного місцезнаходження енергооб’єктів. Тому причина візиту слідчих на Київські ТЕЦ є незрозумілою.

Своєю чергою у «Київтеплоенерго» стверджують, що обшуки створюють загрозу для порушення технологічного процесу вироблення електроенергії та тепла.

Раніше повідомлялося, що енергетики ДТЕК завершили 19 з 19 планових ремонтів енергоблоків в рамках підготовки до опалювального сезону.

Теги: Київ обшук ДБР

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