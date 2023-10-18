До закладу !FESTrepublic у Львові прийшли з обшуками: стали відомі подробиці

Як виявилось, близько 2000 співробітників закладів холдингу отримують ще одну, неофіційну зарлату

У вівторок, 17 жовтня, до львівського закладу !FESTrepublic прийшли з обшуками. Спеціальна опергрупа приїхала зі столиці, а робота ресторану була паралізована на кілька годин, розповів його співзасновник Юрій Назарук.

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«Маємо сьогодні на FESTrepublic класичні маски-шоу. В шоломах з автоматами, броніках – все як на фронт відправляли. Центральний апарат БЕБ, кажуть залучили працівників СБУ на силову підтримку – під час війни, штурмувати офіс підприємства. Спеціальна опергрупа приїхала зі столиці», – розповів він.

За його словами, приводом стала кримінальна справа щодо діяльності фопів в ресторанах, зарплати. Назарук додав, що до цього не отримував жодного запита чи звернення.

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«Ну ми тепер гордо в тій ж компанії шо й Нова Пошта, Rozetka та інші достойні люди. Які вже попереджали, шо нічого на жаль не змінилось. Ворогів знайдено. Тепер купу часу будемо займатись не донатами, війною – а бебом. Мені видається, шо одна з причин чого на нас напали, як країну. Бо ми були слабі. Перш за все економічно», – зазначив Юрій Назарук.

Він заявив, що «ми залишаємось бізнесово невільницькою країною», і додав, що доки держава зі зброєю штурмує підприємців, а не захищає їх, Україна залишаться країною не для цивілізованих інвесторів.

«На зараз всі працівники перебувають фактично в заручниках, вся діяльність паралізована. Купа тіпочків в шкірянках, реально дежавʼю. в цей час коли на іншому боці країни зовсім інше», – розповів Назарук.

Бюро економічної безпеки у Львівській області повідомило, що була викрита схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах холдингом !FEST, до складу якого входять 60 ресторанів та торгових точок. Встановлено, що біля 2000 співробітників закладів холдингу отримують заробітну плату двома частинами: одна – офіційна, мінімальна зі сплатою всіх обов’язкових платежів, а інша – неофіційна.

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Кожен співробітник під час прийому на роботу оформлював до картки для виплат заробітної плати дублікат, який передав до відділу кадрів. Надалі, використовуючи цей дублікат, представник головного офісу зараховував другу частину зарплати співробітнику, зазначаючи у призначенні платежу «власне поповнення рахунку».

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БЕБ проводить обшуки у ресторанному холдингу !FEST у Львові

У БЕБ додали, що компанія таким способом ухилялась від сплати військового збору, Єдиного соціального внеску, що має сплачувати підприємство та ПДФО. Орієнтовні збитки завдані державному бюджету складають понад 50 млн грн.

За попередньою інформацією, згадувані заклади не використовували РРО під час розрахунків та отримували оплату від клієнтів готівкою. Надалі кошти передавали до головного офісу у Львові. Під час обшуку у приміщенні головного офісу холдингу детективи виявили службову документацію, що свідчить про нелегальні господарські операції, готівку, чорнові записи, печатки тощо.