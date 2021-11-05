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    У роботі громадського транспорту Києва стався збій

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    Рух транспорту здійснюється без дотримання розкладу - У роботі громадського транспорту Києва стався збій
    Рух транспорту здійснюється без дотримання розкладу
    фото з відкритих джерел

    Автобуси та тролейбуси затримуються через значні затори на дорогах

    У п’ятницю, 5 листопада, в Києві введено оперативне положення в роботі громадського транспорту через значні затримки руху низки автобусів і тролейбусів. Про це повідомляє пресслужба комунального підприємства «Київпастранс».

    Так, затримується рух по проспекту Маяковського–бульвару Перова–проспекту Шухевича:

    • автобусів № 21, 73, 100, 101, 114,
    • тролейбусів №29, 30, 31, 47, 50, 50К.

    Затримки руху громадського транспорту пов’язані зі скупчення автотранспорту. На місце викликано поліцію.

    «Введено оперативне положення №4 (рух транспорту без дотримання розкладу)», – повідомляє «Київпастранс».

    Як свідчать дані Google Maps, вранці в Києві утворилися значні затори. Рух транспорту ускладнено на всіх мостах, крім мосту Метро.

    Дані Google Maps станом на 8:20

    Дані Google Maps станом на 8:20

    Також великі затори на бульварі Перова, Броварському проспекті, проспекті Бажана, проспекті Перемоги, проспекті Лобановського, Набережному шосе, проспекті Бандери та ін.

    До слова, Київська міська державна адміністрація затвердила нову структуру Департаменту транспортної інфраструктури, створивши нове Управління з питань транспорту та міської мобільності. Головне завдання нового Управління – налагодження регулярного збору та аналізу даних щодо трафіку в місті. Це дозволить упроваджувати найефективніші рішення, щоб зменшити затори.

    Теги: Київ громадський транспорт дороги Київпастранс
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    У роботі громадського транспорту Києва стався збій