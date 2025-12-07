Головна Світ Соціум
Пожежа в Гонконзі з понад сотнею загиблих: названо причини займання

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Наприкінці листопада у Гонконзі сталася одна з найбільших пожеж в історії міста
фото: Reuters

Мешканці неодноразово скаржилися на використання підрядником легкозаймистих матеріалів та недотримання стандартів безпеки

Наприкінці листопада у Гонконзі сталася одна з найбільших пожеж в історії міста, внаслідок якої загинули щонайменше 159 осіб. Пожежа сталася в житловому комплексі Wang Fuk Court, де на момент трагедії проводились роботи з реконструкції. Як показало розслідування, причиною пожежі стали порушення безпеки з боку підрядника Prestige Construction та побоювання мешканців щодо пожежної безпеки, передає «Главком».

Документи, отримані агентством Reuters, показали, що компанія Prestige була оштрафована за порушення техніки безпеки більше ніж 10 разів протягом семи років, ще до того, як виграла контракт на реконструкцію цього житлового комплексу. Мешканці неодноразово скаржилися на використання підрядником легкозаймистих матеріалів та недотримання стандартів безпеки.

«Мешканці скаржилися на порушення правил безпеки і використання небезпечних матеріалів. Я особисто бачив, як люди, які працюють на будівництві, курили в заборонених місцях», – сказав один з мешканців комплексу.

Згідно з розслідуванням, компанія Will Power Architects, яка була консультантом для підрядника, помилково повідомила мешканців, що Prestige не мала жодних порушень безпеки. Ця інформація виявилась неправдивою, оскільки записи про штрафи компанії були доступні в державних документах.

«Ми намагалися розірвати контракт з Prestige, але через правові ризики і недовіру до нових керівників ми не змогли цього зробити», – розповів голова наглядової ради мешканців.

Після пожежі влада Гонконгу ініціювала розслідування, в результаті якого було арештовано щонайменше трьох осіб з компанії Prestige та чотирьох представників Will Power. Їх підозрюють у ненавмисному вбивстві та корупції через порушення правил безпеки. Відповідно до показів свідків, у момент пожежі кілька мешканців намагалися власноруч врятуватися, змінюючи небезпечні пінопластові плити на вогнезахисні матеріали.

«Попри те, що ми знали про небезпеку, ми не могли змінити ситуацію», – розповів син одного з мешканців, який був змушений замінювати небезпечні матеріали власноруч.

Нагадаємо, внаслідок пожежі в нічному клубі в індійському штаті Гоа загинули щонайменше 23 людини.

Теги: пожежа Гонконг розслідування

