У Києві затримано іноземця, який танцював на меморіалі: йому загрожує депортація

Поліцейські затримали іноземця, який танцював на меморіалі пам’яті полеглих захисників на Майдані Незалежності

Правопорушник сам виклав відео у соціальну мережу

Поліцейські Києва відреагували на факт неповаги до пам’яті полеглих героїв. 40-річному іноземцю, який влаштував розваги на місці вшанування захисників, тепер загрожує не лише штраф, а й видворення з країни. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу столичної поліції.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому чоловік танцює під музику безпосередньо на території меморіалу на Майдані Незалежності. Правопорушник сам опублікував запис інциденту у мережу.

Співробітники Шевченківського управління поліції встановили особу фігуранта. Ним виявився 40-річний іноземець, який вже декілька років проживає в Україні.

Дільничні офіцери розшукали чоловіка та склали на нього адміністративний протокол за статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення – дрібне хуліганство.

Крім того, поліцейські ініціювали перед Державною міграційною службою України питання про заборону в’їзду іноземцю на територію країни відповідно до законодавства про правовий статус іноземців.

Нагадаємо, раніше у мережі з’явилося відео, на якому чоловік, перебуваючи на головній площі країни, висміює місце пам’яті полеглим захисникам та вимагає прибрати встановлені там прапорці. Інцидент набув широкого розголосу в соціальних мережах і викликав обурення. Слідство встановило, що фігурант є військовослужбовцем, який самовільно залишив військову частину на Миколаївщині та переховувався у столиці громадськості. Наразі фігуранта затримано. Під час спілкування зі слідчими він публічно попросив вибачення за свої дії.