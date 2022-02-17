Гамбіт диктатора. Чому Росія завжди застосовує силу?

Про небезпеку поширення ракової пухлини на ім'я «Путін»

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Сегодня в новостях много говорится про «украинский кризис». И хотя я рад видеть, что наконец-то главная угроза мировому порядку заслужила внимания, но заголовки ошибаются.

В Украине нет гражданской войны, мятежников или сепаратистского движения.

Кризис Украины – это также европейский, американский и даже мировой. Это кризис России, или, точнее, кризис Владимира Путина

США и весь остальной мир должны понять – нельзя лечить болезнь, если ставится неправильный диагноз. Вы в итоге лечите только симптомы по мере их обострения, а болезнь развивается, и больному всё хуже. Вместо этого нам нужно использовать лекарство, которое лечит саму болезнь. Вакцину, если хотите.

Президент Байден и его предшественники по-разному высказывались о Путине, но когда дело доходит до сути, их действия или бездействия становятся очень схожи. Вместо того, чтобы заняться разбушевавшимся медведем в доме – мошенническим мафиозным государством Путина – президенты США и их коллеги в Европе предпочитают год за годом бороться с ухудшающимися симптомами.

Я два десятка лет предупреждаю об опасности распространения раковой опухоли по имени «Путин»

Видимо, мне придется повторять «я же говорил» до его последнего появления в заголовках. С самого начала мне было очевидно, что Путин направит свою агрессию за границу, как только закончит разрушать российскую демократию и гражданское общество. Это путь каждого диктатора, у которого кончились козлы отпущения внутри страны, виноватые в снижении свободы и уровня жизни.

Вторжения Путина в соседнюю Грузию в 2008 году и Украину в 2014 году были нападениями на их зарождающиеся демократии, которые он, естественно, рассматривал как дурные примеры для народа России.

От убийств в Европе с помощью ядерных изотопов и химического оружия до вмешательства в выборы, поддержки Брекзита, Трампа и экстремистов по всей Европе – Путин не остановится со своей, как он считает, постсоветской сферой влияния. Вот что я имел в виду, когда писал в 2007 году, что «Путин – это наша проблема, которую нужно решать, но если ее не решить сейчас, то скоро она станет не региональной проблемой, а проблемой всех».

Это было тогда, когда лидеры свободного мира еще рады были позировать на фото с «президентом Путиным» – за несколько лет до того, как признали, что он больше не заслуживает этого демократического звания.

После вторжения в Грузию в 2008 году и «перезагрузки» Обамы потребовалось еще шесть долгих лет, нападение на Украину и незаконная аннексия Крыма, чтобы разбудить мир и показать, что он стал «диктатором Путиным» и что пути назад нет

Затем пришел Трамп, зависть и восхищение которого авторитариями, возможно, были его единственными искренними и последовательными чувствами.

Победа Байдена должна была предвещать возвращение к более традиционным американским внешнеполитическим ценностям после четырех лет попытки Трампа опустить США до аморального уровня «услуга за услугу» с автократическими режимами.

Вместо этого Байден повторил попытки своего бывшего начальника Обамы в одностороннем порядке заключить мир с человеком, которого сам Байден в марте 2021 года назвал «убийцей». Вместо силового сдерживания он возвысил Путина досрочным саммитом, так и не объяснив, что именно США нужно от России, кроме как прекратить агрессию. Тогда администрация Байдена пошла навстречу Путину в сделке между Россией и Германией по газопроводу «Северный поток-2» – спасательному кругу Путина и энергетической удавке на шее Европы.

Байден, видимо, больше обеспокоен Китаем – реальным конкурентом сверхдержавы

Но Путин снова показал, что будет бить копытом, пока не получит того внимания, которого жаждет. Сейчас он готовит удар, который заставил Европу и США прекратить политику «Мы не говорим о Владимире». Он развернул огромную военную силу вторжения со всех сторон Украины – суверенной демократической нации, географически самой большой страны в Европе (не считая России), часть которой оккупирована Россией с тех пор, как она впервые туда вторглась в 2014 году.

В Украине 44 миллиона граждан, о которых часто забывают во время всех этих переговоров – именно так, как хочет Путин. Он хочет, чтобы его рассматривали как большого начальника, создающего угрозы, в то время как Украина, которую он даже не признает независимой страной, не более чем буфер, покерная фишка на геополитическом столе.

То, что России приходится прибегнуть к грубой силе, чтобы купить место за столом, говорит о том, насколько страна попала под путинское влияние

Россия превратилась в бензоколонку с ядерным оружием, откуда бежит рекордное количество молодого и образованного населения. Катастрофическая реакция на Covid-19, возможно, самая худшая в мире – рекордное сокращение населения из-за полного отсутствия у режима заботы о гражданах.

Вместо того, чтобы говорить о том, чего хочет Путин, свободный мир должен объединиться и упорно бороться за то, чтобы Путин не получил того, чего хочет.

Не ждите следующего вторжения; следите за ним и его олигархической мафией, чтобы продемонстрировать ему, что на этот раз он не сможет избежать санкций, ослабить и переждать их.

Уменьшите влияние Путина, нейтрализуйте энергию, которую он использует для шантажа

Выгоните мафиозное государство Путина из международных институтов, которые оно использует для распространения коррупции. Арестуйте сотни миллиардов активов, которые он и его друзья прячут на Западе, и выгоните олигархов и членов их семьи. Они используют свои награбленные деньги, чтобы купить друзей и влиять на Запад. Это дает таким странам, как Великобритания, огромные рычаги влияния на путинских олигархов.

Главное, чтобы у этих стран хватило смелости этими рычагами воспользоваться.

Путин, как блефующий игрок, делает ставку на то, что они (эти страны) ничего не сделают. В конце концов, он столько раз оказывался прав в прошлом...

Это не значит, что Путин какой-то большой стратег. Он не шахматист – это я могу сказать с уверенностью. Он читает людей, а не доску, и не двинется с места, пока не будет уверен, что сможет претендовать на лёгкую победу благодаря тому, что его беспомощные противники сбрасывают свои сильные карты.

Путин опирается на Европу и США, несмотря на их подавляющее военное, финансовое и юридическое преимущество, продолжая свою политику «ничего не делать, пока вы не скажете, что ничего не можете сделать»

Вот почему Путин до сих пор оккупирует Крым и Восточную Украину, не говоря уже о частях Грузии. Вместо того чтобы действовать быстро, чтобы защитить жертв агрессии, Запад колебался и болтал, пока не смог сказать, что уже невозможно изменить ситуацию. Путин сначала применяет силу и только потом переходит к дипломатии и переговорам, чтобы закрепить свои завоевания. Это называется «вначале откусить, а потом говорить» – тактика диктаторов XX века.

Но в конце концов диктатор заходит слишком далеко. Его тонко настроенные животные инстинкты самосохранения и опасности притупляются из-за слишком большого успеха, и он переходит все границы, что приводит к катастрофе. Никто не знает, когда наступит этот момент. Поэтому во время Холодной войны концепция сдерживания основывалась на противодействии малейшему наступлению, чтобы маленькие конфликты не перерастали в большие войны. И это работало.

С каждым днем со всех сторон Украины скапливается всё больше российских вооруженных сил

Путин даже стал размахивать ядерным оружием, последней уловкой, чтобы убедить всех, что он сумасшедший, и заставить дать ему всё, что он хочет. Его тактика оказывается успешной – вот так мы подошли к этой опасной точке.

Но Путин – сотрудник КГБ, хулиган и шпион, который торгует слухами и сомнениями, а не открытой войной. Как и в Сирии, Молдове и многих других местах, он хочет влияния и хаоса, а не открытого конфликта, который может проиграть. Ибо, как он хорошо знает, именно так рушатся диктатуры, когда они выглядят подверженными ошибкам, уязвимыми.

Путин будет действовать осторожно, он будет искать возможность заявить о своей победе, не рискуя своей властью и статусом.

Современная модель гибридной войны, которую изобрела Россия, будет расширяться за счет кибератак, дезинформации и использования беженцев и энергоресурсов в качестве оружия

Беларусь может потерять ту небольшую независимость, которая у нее была, пока все смотрят в другую сторону. Это также позволит трусливым западным лидерам утверждать, что их «жесткая речь» сделала свое дело, в то время как Украина все еще страдает от изнурительной оккупации. Все они будут заявлять о победе, сидя у накрытых столов и на многолюдных пресс-конференциях, а настоящими проигравшими будут те, кто живет в условиях путинского насилия и репрессий.

Тем временем российский газ и нефть продолжат течь на Запад, а реки наличных продолжат кружиться, набивая карманы путинских олигархов, их продажных пособников на Западе и заряжая пушки российских силовых ведомств. Так что в следующий раз Путин будет подготовлен лучше. И будет следующий раз, и следующий, пока Путин не зайдет слишком далеко или пока мир не решит, что он зашел слишком далеко.

Украина уже заплатила высокую цену, и всё может случиться в ближайшие дни. Единственное, в чем мы можем быть уверены, – это то, что, если мы не справимся с Путиным сейчас, цена будет продолжать расти.

Джерело: блог Гаррі Каспарова

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