Заміна гравця: Кремль визначився з новим переговорником

Оглядачі вважають, що така «заміна гравця» може бути спробою Кремля затягнути час або перевести діалог у іншу площину

Російську делегацію на переговорах щодо України в Женеві очолить помічник глави Кремля Володимир Мединський

Російську делегацію у наступному раунді переговорів між Україною, США та Росією, який відбудеться у швейцарській Женеві 17-18 лютого. Про це, як повідомляє російська служба BBC, заявив речник Кремля Дмитро Пєсков, інформує «Главком».

За словами речника Кремля, російську делегацію на переговорах очолить помічник російського лідера Володимир Мединський. Він вже очолював делегацію РФ на двосторонніх переговорах у Стамбулі навесні минулого року.

Зауважимо, що призначення Мединського є суттєвою зміною у складі російської групи. Під час попередніх консультацій, які проходили в січні та на початку лютого 2026 року в Абу-Дабі, сторону РФ представляли переважно кадрові військові та співробітники спецслужб. Повернення ж політичного радника, який брав участь у переговорах 2022 та 2025 років, може свідчити про зміну акцентів у позиції Москви.

Раніше «Главком» писав, що Пєсков підтвердив, що третій раунд пройде наступного тижня. До цього відбулося два раунди переговорів: 23-24 січня та 4-5 лютого. Найгострішим питанням залишаються територіальні поступки. За підсумками другої зустрічі в Абу-Дабі відбувся перший за п'ять місяців обмін полоненими.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував мирні вимоги ЄС до Росії. Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна наразі не володіє детальною інформацією щодо специфічних вимог, які Європейський Союз нібито готує для Росії в межах мирного врегулювання.

Під час спілкування зі ЗМІ він зазначив, що хоча йому відомо про напрацювання певних позицій, конкретні деталі залишаються невідомими. При цьому він підкреслив важливість твердої позиції ЄС щодо повернення депортованих українських дітей.