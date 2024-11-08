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У Солом’янському районні незаконно знищено зелені насадження

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Солом’янському районні незаконно знищено зелені насадження
фото: Державна екологічна інспекція Столичного округу

Згідно зі статтею 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», будь-які роботи з видалення зелених насаджень, незалежно від їх стану чи віку, можуть проводитися тільки за дотриманням встановленого порядку

У Києві, в Солом’янському районі, було знищено зелені насадження без відповідних документів. Про це повідомила пресслужба Державної екологічної інспекції Столичного округу.

Як зазначається, 6 листопада представники ГО «Бюро по боротьбі з екологічними злочинами» повідомили Державну екоінспекцію про знищення зелених насаджень у Солом’янському районі Києва.

Інспектори прибули за адресою: вул. Вадима Гетьмана, 27. Під час перевірки факт видалення зелених насаджень було підтверджено.

«Виявлено проведення робіт по видаленню зелених насаджень без оформлених документів відповідно до порядку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2006 N 1045. Відповідальною особою за проведення вказаних робіт повідомлено, що роботи проводились з метою прибирання повалених дерев та усунення захаращення території», – йдеться в повідомленні.

Згідно зі статтею 28 Закону України «Про благоустрій населених пунктів», будь-які роботи з видалення зелених насаджень, незалежно від їх стану чи віку, можуть проводитися тільки за дотриманням встановленого порядку.

На даний момент Державна екологічна інспекція Столичного округу вживає необхідні заходи для притягнення відповідальних осіб до юридичної відповідальності відповідно до чинного законодавства.

Раніше повідомлялося, що Державна екологічна інспекція Столичного округу оприлюднила результати лабораторних аналізів води, відібраної 24 жовтня 2024 року з озера Біле, що у селі Рогозів, Бориспільського району Київської області. Дослідження виявили суттєве перевищення допустимих норм за рядом показників, що свідчить про критичний рівень забруднення водойми.

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Теги: благоустрій інспекція ліс вирубування лісу

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