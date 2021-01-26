У столичній лікарні злочинець із ножем напав на чоловіка

Чоловік ножем наніс удар в грудну клітину потерпілому

У приміщенні лікарні в Шевченківському районі Києві невідомий поранив чоловіка ножем. Повідомлення про це надійшло до поліції. На місце події прибула слідчо-оперативна група районного управління поліції, оперативні співробітники та кінологи зі службовими собаками.

Правоохоронці опитали заявника та розпочали пошуки нападника, інформує пресслужба поліції Києва.

«По прибуттю на місце скоєння злочину ми з’ясували, що у медичному закладі до чоловіка підійшов раніше йому незнайомий та почав провокувати конфлікт, після чого ножем наніс удар в грудну клітину потерпілому. Далі правопорушник втік у невідомому напрямку. Задля його затримання усім нарядам поліції були надані прикмети нападника, оскільки він був з ножем та являв небезпеку для інших. Вже через годину ми його затримали за місцем проживання», – розповів начальник слідчого відділу Шевченківського управління поліції Олександр Богатирчук.

Киянина, 1975 року народження, затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що він раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за нанесення тілесних ушкоджень та за зберігання наркотичних речовин.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Фігуранту повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Санкція статті передбачає позбавлення волі від трьох до семи років.