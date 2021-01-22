На Печерську невідомі побили журналістів

Правоохоронці встановлюють обставини бійки за участю

У четвер, 21 січня, ввечері до поліції надійшло повідомлення від представників ЗМІ про конфлікт на вулиці Євгена Коновальця в Печерському районі Києва. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Печерського управління поліції.

Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що троє журналістів поверталися додому. Між будинками на вулиці Євгена Коновальця між ними та невідомими особами виник конфлікт, в результаті якого невідомі нанесли тілесні ушкодження представникам ЗМІ і втекли.

На місці події журналісти надали пояснення правоохоронцям та звернулися за медичною допомогою до лікарні. Двоє потерпілих написали заяви про вчинення правопорушення.

За фактом події розпочато кримінальне провадження за ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Правоохоронці встановлюють всіх учасників події.

У поліції зазначили, що дана подія не пов’язана із професійною діяльністю постраждалих.

Нагадаємо, у грудні 2020 року біля станції метро «Видубичі» у Києві чоловік намагався перешкодити зйомкам сюжету про ожеледицю на столичних вулицях.

За фактом перешкоджання професійній діяльності журналістів поліція розпочала кримінальне провадження.