У столиці перекриють вулиці через приїзд Ердогана

Високий гість буде забезпечений державною охороною за протоколом

У Києві 3 лютого заплановано обмеження руху транспорту через візит президента Туреччини Реджепа Ердогана. Про це повідомила пресслужба Управління державної охорони (УДО) України.

Перекриття руху очікується в Дарницькому, Шевченківському та Печерському районах столиці. Високий гість буде забезпечений державною охороною за протоколом.

«Інформуємо, що відповідно до Закону України «Про державну охорону органів державної влади України та посадових осіб», державна охорона здійснюється щодо глав іноземних держав, парламентів та урядів і членів їхніх сімей, міністрів закордонних справ, керівників міжнародних організацій (інших посадових осіб міжнародних організацій), які прибувають в Україну чи перебувають на її території у складі офіційних делегацій або відвідують Україну на запрошення органів державної влади», – зазначається у повідомленні.

Президент Туреччини зустрінеться в Києві з президентом України Володимиром Зеленським для підписання угоди про зону вільної торгівлі та низки інших документів. Офіційна церемонія зустрічі президентів у Маріїнському палаці запланована на 13.00. О 15.25 запланована зустріч Зеленського й Ердогана з представниками ЗМІ.

Нагадаємо, станом на ранок четверга, 3 лютого, на багатьох вулицях Києва утворилися довгі затори.