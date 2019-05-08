У столиці триває реконструкція парків: чим обіцяють здивувати киян (фото, відео)



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Ремонтні роботи у парку Партизанської слави Фото: Київзеленбуд

У парку Партизанської слави після капремонту запрацює фонтан, а в Сирецькому парку – збудують новий фонтан

Комунальне об’єднання «Київзеленбуд» займається реконструкцією та благоустроєм декількох парків Києва, серед яких третя черга парку «Наталка», парк «Партизанська слава», парк «Перемога», парк «Куренівський», «Веселка» та парк «Совки». Не враховуючи скверів, що були вже відкриті цієї весни на вул. Ревуцького, 36/2; вул. Прирічній, 31; вул. Татарській, 36; на просп. Науки, 4-А; Харківському шосе, 9-13; вул. Оноре де Бальзака, 12, 14 та вул. Краківській, 12. Про це повідомляє прес-служба Київської міської держадміністрації.

Головним пріоритетом благоустрою та реконструкції парків та скверів стали європейські стандарти зі збереженням природного ландшафту та зелених насаджень. А головною вимогою є створення можливості відпочинку киян у своєму районі, без необхідності їхати в інший кінець міста. Також кожен парк відрізнятиметься власним дизайном, архітектурними особливостями, враховуючи географічне розташування та наближеність до житлових масивів чи водоймищ.

Із найсучасніших та унікальних особливостей, що будуть радувати киян та гостей міста, стануть:

відновлене дитяче автомістечко, свого роду імітація повноцінного міста з дорожніми знаками, конструкціями мостів, тунелів, залізничного переїзду, зупинок у парку «Куренівський»;

збереження острівного ландшафту шляхом поєднання островів між собою пішохідними доріжками у парку «Наталка»;

влаштування стилізованої головної вхідної групи, що складатиметься з унікальних 5 арок-фонтанів, які символізуватимуть 5 років партизанського руху під час Другої світової війни у парку «Партизанська слава»;

«сухий» фонтан із різнокольоровою підсвіткою та музичним супроводом у парку «Сирецький».

Окрім того у парках будуть влаштовані дитячі майданчики, спортивні воркаути, LED-освітлення, пішохідні та велодоріжки із сучасним покриттям. Тож у 2019 році планується продовження програми Київського міського голови щодо реконструкції і капітальних ремонтів топ-парків столиці.

Нагадаємо, 27 квітня відновили роботу шість фонтанів у центрі Києва. Зокрема, це фонтани на Майдані Незалежності – «Великий» та комплекс «Малі» фонтани «Водяна куля», «Каскадний» і «Засновники Києва», фонтан «Хрещатик» на вул. Хрещатик, 25. Фонтанний комплекс в акваторії Русанівського каналу, що складається з 12 фонтанів, свою роботу розпочав з 1 травня.