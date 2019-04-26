У Сирецькому парку встановлено святкові фотозони до Великодня (фото)



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Зеленбудівці облаштували Великодні інсталяції

У Сирецькому парку, що в Шевченківському районі Києва, комунальне підприємство з утримання зелених насаджень облаштувало святкові фотозони до Великодня.

Про це повідомляється на Facebook-сторінці Сирецького парку.

Перші маленькі відвідувачі вже захоплюються композиціями. Кияни із задоволенням фотографуються біля святкових інсталяцій.

Як повідомлялося, цього року у Києві на Великдень не буде традиційного фестивалю писанок, який щорічно організовує Folk Ukraine. Таке рішення пов’язано з тим, що локацію фестивалю – Софійську площу – будуть реконструювати.

До слова, у дитячому садочку №152 у Печерському районі Києва триває яскрава виставка, присвячена Великодню.

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з Великодньої виставки на Софійській площі у Києві 2018 року