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    У Сирецькому парку встановлено святкові фотозони до Великодня (фото)

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    У Сирецькому парку встановлено святкові фотозони до Великодня (фото)

    Зеленбудівці облаштували Великодні інсталяції

    У Сирецькому парку, що в Шевченківському районі Києва, комунальне підприємство з утримання зелених насаджень облаштувало святкові фотозони до Великодня.

    Про це повідомляється на Facebook-сторінці Сирецького парку. 

    Перші маленькі відвідувачі вже захоплюються композиціями. Кияни із задоволенням фотографуються біля святкових інсталяцій.

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    У Сирецькому парку встановлено святкові фотозони до Великодня (фото)
    У Сирецькому парку встановлено святкові фотозони до Великодня (фото)
    У Сирецькому парку встановлено святкові фотозони до Великодня (фото)
    У Сирецькому парку встановлено святкові фотозони до Великодня (фото)
    У Сирецькому парку встановлено святкові фотозони до Великодня (фото)
    У Сирецькому парку встановлено святкові фотозони до Великодня (фото)
    У Сирецькому парку встановлено святкові фотозони до Великодня (фото)

    Як повідомлялося, цього року у Києві на Великдень не буде традиційного фестивалю писанок, який щорічно організовує Folk Ukraine. Таке рішення пов’язано з тим, що локацію фестивалю – Софійську площу – будуть реконструювати.

    До слова, у дитячому садочку №152 у Печерському районі Києва триває яскрава виставка, присвячена Великодню.

    Дивіться фоторепортаж «Главкома» з Великодньої виставки на Софійській площі у Києві 2018 року

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