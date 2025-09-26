На Київщині жінка постраждала під час пожежі через несправну проводку у будинку

На Фастівщині сталася пожежа у приватному будинку, внаслідок якої постраждала власниця житла. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомляється, що до поліції надійшло повідомлення про пожежу у будинку в одному із сіл району. Слідчо-оперативна група поліції Київщини, яка виїхала на місце події, виявила, що під час пожежі власниця будинку отримала опіки. Медики надали їй необхідну допомогу.

Правоохоронці зареєстрували відомості до Єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення та інші події.

«Висновком ДСНС встановлено, що причиною займання стало коротке замикання електромережі», – повідомили правоохоронці.

Поліція Київщини закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки, щоб уберегтися від небезпеки.

