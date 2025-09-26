Головна Київ Новини
На Київщині жінка постраждала під час пожежі через несправну проводку у будинку

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Київщині жінка постраждала під час пожежі через несправну проводку у будинку
Поліція Київщини закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки, щоб уберегтися від небезпеки
На Київщині жінка постраждала під час пожежі через несправну проводку у будинку

На Фастівщині сталася пожежа у приватному будинку, внаслідок якої постраждала власниця житла. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини.

Повідомляється, що до поліції надійшло повідомлення про пожежу у будинку в одному із сіл району. Слідчо-оперативна група поліції Київщини, яка виїхала на місце події, виявила, що під час пожежі власниця будинку отримала опіки. Медики надали їй необхідну допомогу.

Правоохоронці зареєстрували відомості до Єдиного обліку реєстрації заяв і повідомлень про вчинення кримінального правопорушення та інші події.

«Висновком ДСНС встановлено, що причиною займання стало коротке замикання електромережі», – повідомили правоохоронці.

Поліція Київщини закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки, щоб уберегтися від небезпеки.

Нагадаємо, шестирічний хлопчик влаштував пожежу у гіпермаркеті у Дніпровському районі столиці. Поки дорослі робили покупки, дитина, залишившись без нагляду, взяла з прилавку запальничку та підпалила картонну коробку. Вогонь швидко поширився на інші стелажі, завдавши магазину збитків на понад 30 тис. грн. 

