У День рятувальника окупанти вдарили по пожежній частині на Донеччині (фото)

Вибуховою хвилею вибило в’їзні ворота гаража, уламки посікли фасад

Сьогодні, 17 вересня, у День рятувальника росіяни вдарили по пожежній частині у Дружківці на Донеччині. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

«Дрон атакував будівлю: вибуховою хвилею вибило в’їзні ворота гаража, уламки посікли фасад. Та головне – рятувальники встигли сховатися в укритті. Ніхто не постраждав. Техніка також залишилася цілою», – йдеться у повідомленні.

ДСНС наголошує, що це вже не вперше, коли росіяни цілеспрямовано б’ють по пожежно-рятувальних підрозділах. «І особливо цинічно, що зробили це вони саме у професійне свято тих, хто щодня береже життя інших», – йдеться у заяві.

Нагадаємо, традиція вітати рятівників саме цього дня була започаткована у 2008 році, указом президента України Віктора Ющенка. В День рятівника вітають всіх, хто причетний до аварійно-рятувальних служб та цивільного захисту: пожежники, кінологи, водолази, а також громадяни-волонтери. З нагоди цього свята, «Главком» підготував спеціальні привітання та святкові листівки до Дня рятівника, щоб подякувати за мужність та самовідданість цих героїчних професіоналів.

До слова, Володимир Зеленський привітав рятувальників Державної служби з надзвичайних ситуацій з професійним святом.