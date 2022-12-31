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У столиці лунають сильні вибухи, Кличко попередив про небезпеку

Надія Карбунар
glavcom.ua
У столиці лунають сильні вибухи, Кличко попередив про небезпеку
Київщину 31 грудня ворог атакував ракетами
фото з відкритих джерел

Влада закликала Киян бути в укриттях

Близько 14:00 години 31 грудня у Києві пролунали сильні вибухи. Про небезпеку повідомив мер Віталій Кличко, він закликав містян бути в укриттях.

У столиці лунають сильні вибухи, Кличко попередив про небезпеку фото 1

Раніше про загрозу ракетного обстрілу повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

У столиці лунають сильні вибухи, Кличко попередив про небезпеку фото 2

Також У столиці та Київській області екстрені відключення електроенергії.

Нагадаємо, о 13:05 годині 31 грудня на всій території України було оголошено повітряну тривогу. 

Крім того, 30 грудня у багатьох областях лунали сирени. Моніторингові групи повідомляли про ймовірність запуску балістичних ракет.

Триває 311-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник і далі веде наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському та Авдіївському.

Теги: Віталій Кличко Київ ракета

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