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У столиці на маршрути замість тролейбусів вийдуть автобуси: названа причина

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У столиці на маршрути замість тролейбусів вийдуть автобуси: названа причина
фото з відкритих джерел

Київська влада намагається зменшити навантаження на енергосистему столиці

У столиці з 2 листопада на всіх тролейбусних маршрутах працюватимуть автобуси. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Відзавтра, з 2 листопада, на всіх тролейбусних маршрутах столиці працюватимуть автобуси. Робимо це, щоб зменшити навантаження на енергосистему та економити електрику», – зазначив Кличко.

Мер столиці подякував киянам, які свідомо ставляться до ситуації і заощаджують електроенергію вдома та на робочих місцях.

Як повідомлялося, енергетики застосували екстрені відключення світла у деяких районах Києва

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги 31 жовтня зранку російські загарбники атакували Київ, унаслідок чого постраждали об'єкти інфраструктури.

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Теги: Віталій Кличко Київ громадський транспорт Київщина укриття батьки

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