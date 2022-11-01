У столиці на маршрути замість тролейбусів вийдуть автобуси: названа причина

Київська влада намагається зменшити навантаження на енергосистему столиці

У столиці з 2 листопада на всіх тролейбусних маршрутах працюватимуть автобуси. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

«Відзавтра, з 2 листопада, на всіх тролейбусних маршрутах столиці працюватимуть автобуси. Робимо це, щоб зменшити навантаження на енергосистему та економити електрику», – зазначив Кличко.

Мер столиці подякував киянам, які свідомо ставляться до ситуації і заощаджують електроенергію вдома та на робочих місцях.

Як повідомлялося, енергетики застосували екстрені відключення світла у деяких районах Києва

Нагадаємо, що під час повітряної тривоги 31 жовтня зранку російські загарбники атакували Київ, унаслідок чого постраждали об'єкти інфраструктури.