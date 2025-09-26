ТРЦ Respublika Park щодня протягом години працюватиме з приглушеним світлом

Протягом «Години тиші», у торгівельному центрі буде вимкнено аудіо- та відеорекламу, приглушено світло

Торгівельно-розважальний центр Respublika Park запроваджує «Годину тиші» для комфорту відвідувачів. Про це адміністрація торгівельно-розважального центру повідомила у Facebook, інформує «Главком». ції ветеранів.

Повідомляється, що рішення запровадити «Годину тиші» адміністрація закладу ухвалила на підтримку пропозиції Київської міської державної адміністрації.

Протягом «Години тиші», у торгівельному центрі буде вимкнено аудіо- та відеорекламу, приглушено світло. Це робиться, аби створити більш комфортне середовище для відвідувачів, зокрема людей із підвищеною чутливістю до шуму, ветеранів, літніх людей та сімей із дітьми.

Запровадження ініціативи у ТРЦ Respublika Park також стало продовженням діяльності центру Tutanovi, спрямованої на створення простору для психологічної та соціальної реабілітації ветеранів.

Нагадаємо, заступниця голови КМДА Марина Хонда закликала торгові мережі столиці впроваджувати «годину тиші». У багатьох країнах світу, зокрема у Великій Британії, США та Канаді, така практика вже давно діє та сприяє інклюзії у суспільстві. 24 вересня до ініціативи доєднався торгово-розважальний центр Dream.

Торговельно-розважальний центр Dream Town, що має площу 167 тис. кв. м і працює через товариство з обмеженою відповідальністю «Віта Верітас», у 2024 році задекларував дохід 684,2 млн грн при збитку 17,5 млн грн. Проте у першому півріччі 2025-го ситуація покращилася, зазначають аналітики. Дохід компанії склав 362,4 млн грн (53% від рівня 2024 року), а фінансовий результат вийшов у «плюс» – прибуток 2,8 млн грн.

Зауважимо, шо в Україні суттєво зростає кількість звернень до лікарів з приводу розладів ментального здоров’я, таких як депресія, порушення сну, апатія, ПТСР. Українці все частіше з'являються у свого сімейного лікаря або у лікарів амбулаторної чи спеціалізованої ланки з такими тривожними станами, як депресія, порушення сну, тривога, апатія, ПТСР, зловживання алкогольними чи наркотичними засобами, що є ознакою втрати певної стійкості в частині ментального здоров'я. Починаючи з 2022 року, кількість таких пацієнтів зросла удвічі, а по деяких напрямах навіть і більше.

До слова, з 2021 року за програмою реімбурсації «Доступні ліки» українці можуть отримати безоплатно або з невеликою доплатою лікарські засоби саме за напрямом «розлад психіки» і закликала не нехтувати такою можливістю.