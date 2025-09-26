Головна Київ Новини
search button user button menu button

ТРЦ Respublika Park щодня протягом години працюватиме з приглушеним світлом

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
ТРЦ Respublika Park щодня протягом години працюватиме з приглушеним світлом
Раніше заступниця голови КМДА Марина Хонда закликала торгові мережі столиці впроваджувати «годину тиші»
фото: ТРЦ Respublika Park/Facebook

Протягом «Години тиші», у торгівельному центрі буде вимкнено аудіо- та відеорекламу, приглушено світло

Торгівельно-розважальний центр Respublika Park запроваджує «Годину тиші» для комфорту відвідувачів. Про це адміністрація торгівельно-розважального центру повідомила у Facebook, інформує «Главком». ції ветеранів.

Повідомляється, що рішення запровадити «Годину тиші» адміністрація закладу ухвалила на підтримку пропозиції Київської міської державної адміністрації. 

Протягом «Години тиші», у торгівельному центрі буде вимкнено аудіо- та відеорекламу, приглушено світло. Це робиться, аби створити більш комфортне середовище для відвідувачів, зокрема людей із підвищеною чутливістю до шуму, ветеранів, літніх людей та сімей із дітьми.

Запровадження ініціативи у ТРЦ Respublika Park також стало продовженням діяльності центру Tutanovi, спрямованої на створення простору для психологічної та соціальної реабілітації ветеранів.

Нагадаємо, заступниця голови КМДА Марина Хонда закликала торгові мережі столиці впроваджувати «годину тиші». У багатьох країнах світу, зокрема у Великій Британії, США та Канаді, така практика вже давно діє та сприяє інклюзії у суспільстві.  24 вересня до ініціативи доєднався торгово-розважальний центр Dream.

Торговельно-розважальний центр Dream Town, що має площу 167 тис. кв. м і працює через товариство з обмеженою відповідальністю «Віта Верітас», у 2024 році задекларував дохід 684,2 млн грн при збитку 17,5 млн грн. Проте у першому півріччі 2025-го ситуація покращилася, зазначають аналітики. Дохід компанії склав 362,4 млн грн (53% від рівня 2024 року), а фінансовий результат вийшов у «плюс» – прибуток 2,8 млн грн.

Зауважимо, шо  в Україні суттєво зростає кількість звернень до лікарів з приводу розладів ментального здоров’я, таких як депресія, порушення сну, апатія, ПТСР. Українці все частіше з'являються у свого сімейного лікаря або у лікарів амбулаторної чи спеціалізованої ланки з такими тривожними станами, як депресія, порушення сну, тривога, апатія, ПТСР, зловживання алкогольними чи наркотичними засобами, що є ознакою втрати певної стійкості в частині ментального здоров'я. Починаючи з 2022 року, кількість таких пацієнтів зросла удвічі, а по деяких напрямах навіть і більше.

До слова, з 2021 року за програмою реімбурсації «Доступні ліки» українці можуть отримати безоплатно або з невеликою доплатою лікарські засоби саме за напрямом «розлад психіки» і закликала не нехтувати такою можливістю.

Теги: Київ торгівля

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

За підпал авто затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до десяти років
Спалив пікап, прийнявши його за військовий. Поліція затримала киянина, який працював на РФ
24 вересня, 19:01
На місці події виявлено 14 зрізаних дерев
Новий скандал у Києві. Біля Русанівської протоки невідомі вирубали дерева та почали будівництво
23 вересня, 15:14
До початку холодів та рішення про початок подачі тепла лишається небагато часу, утім його достатньо, щоб виправити зауваження теплопостачальників, якщо вони є
Влада повідомила, скільки будинків у Києві готові до нового опалювального сезону
18 вересня, 14:51
До робіт залучалися близько 130 рятувальників та 21 одиниця техніки ДСНС
Удар по Києву 7 вересня. Рятувальники завершили роботи у Святошинському районі
8 вересня, 13:34
Місія планує працювати в Україні протягом наступних семи-восьми днів
До Києва прибула місія МВФ
3 вересня, 09:58
У Києві працює ППО
У Києві чутно вибухи: працює ППО
2 вересня, 09:59
Софія Ротару однією з перших відреагувала на російський терор в ніч проти 28 серпня 2025 року
Ротару та інші зірки відреагували на масовану атаку росіян на Київ
28 серпня, 14:46
Зруйноване помешкання киянки через ворожу атаку в ніч на 28 серпня
Киянка розповіла, як вижила після влучання «шахеда» у її квартиру
28 серпня, 13:15
У Росії горять НПЗ
Атака на Україну та удари по НПЗ у Росії: головне за ніч
28 серпня, 05:47

Новини

ТРЦ Respublika Park щодня протягом години працюватиме з приглушеним світлом
ТРЦ Respublika Park щодня протягом години працюватиме з приглушеним світлом
У Києві повітряна тривога тривала 19 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 19 хвилин
Рух транспорту двома вулицями Печерського району обмежено до 7 жовтня (схема)
Рух транспорту двома вулицями Печерського району обмежено до 7 жовтня (схема)
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 27-28 вересня
Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 27-28 вересня
Суд заарештував автомийку на Позняках, зведену за схемою «реконструкції»
Суд заарештував автомийку на Позняках, зведену за схемою «реконструкції»
Понад тисячу повідомлень про замінування протягом двох днів отримала поліція Києва
Понад тисячу повідомлень про замінування протягом двох днів отримала поліція Києва

Новини

В Україні невелика хмарність, без опадів: прогноз погоди на 26 вересня
Сьогодні, 05:59
В Україні невелика хмарність: прогноз погоди на 25 вересня
Вчора, 06:01
Макрон розповів, що має зробити Трамп, аби отримати Нобелівську премію миру
24 вересня, 08:01
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 24 вересня
24 вересня, 05:52
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 23 вересня
23 вересня, 06:01
Окупанти атакували Сумщину: є влучання, виникли пожежі
22 вересня, 04:23

Прес-релізи

Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
Національний ривок до довголіття: на AM Summit 2025 у Києві вперше обговорять тему управління віком
22 вересня, 09:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua