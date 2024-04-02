Головна Київ Новини
search button user button menu button

На столичних Позняках трамвай зійшов з рейок і врізався у базар (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На столичних Позняках трамвай зійшов з рейок і врізався у базар (фото, відео)
фото: telegraf.com.ua

За попередніми даними постраждав один із  перехожих

У столиці сьогодні, 2 квітня, біля станції метро Позняки трамвай зійшов рейсів. Із технічних причин затримується транспорт.

У мережі пишуть, що трамвай зійшов та зачепив споруди ринку на кінцевій зупинці. У Київпастрансі повідомляють, що на місце направили фахівців. 

Вказується, що затримується рух трамваїв № 8, 28Д з технічних причин. На місце направили відповідальну службу підприємства. Також прибули карети швидкої допомоги. За попередніми даними, постраждав один із перехожих.

На столичних Позняках трамвай зійшов з рейок і врізався у базар (фото, відео) фото 1

Рух трамвайних маршрутів № 8 організовано по маршруту № 32, трамвайних маршрутів № 28д до зупинки Харківський масив.

На столичних Позняках трамвай зійшов з рейок і врізався у базар (фото, відео) фото 2

До відома, це вже не вперше трамвай сходить із рейок на Позняках. Дорожньо-транспортна подія сталася у серпні минулого року на вулиці Анни Ахматової у Дарницькому районі столиці. За даними КМДА, постраждали водій трамвая та сім пасажирів.

Також на столичних Позняках 19 лютого зійшов з рейок трамвай. За даними очевидців, дорожньо-транспортна пригода сталася на проспекті Григоренка. Через аварію в столиці був ускладнений рух громадського транспорту.

Теги: Київ громадський транспорт аварія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Міністр пообіцяв всіляко сприяти тому, аби ВЛК «всі без виключень працювали у правовому полі»
У Києві робоча група перевірить роботу ВЛК
4 березня, 16:23
На території екопарку встановлено чергування пожежних підрозділів ДСНС та розрахунку БПЛА для моніторингу можливих повторних займань
Пожежа на Осокорках: столична влада розглядатиме усі версії, зокрема й підпал
6 березня, 10:59
16 липня 2014 року київський міський голова Віталій Кличко призначив Віктора Брагінського начальником КП «Київський метрополітен»
Начальник Київського метро Брагінський написав заяву на звільнення
15 березня, 13:10
фото: Перший Міський
У Дніпропетровській області перекинулася маршрутка, є жертви
17 березня, 17:33
У складі мобільної вогневої групи боєць разом з побратимами захищає українські міста під час ворожих атак з повітря
МВС показало нацгвардійця, який за «лічені секунди» збив ракету, що летіла на Київ
21 березня, 16:30
Рух на зовнішній стороні дороги у районі аварії повністю перекритий
У Росії вантажівка в'їхала в автобус із військовими (відео)
25 березня, 14:16
Згідно з повідомленням НАЗК, у Бахматова зберігається готівкою 605 тис. доларів і 200 тис. євро
Столичний антикорупціонер Бахматов задекларував валюти на мільйон доларів
28 березня, 15:13
Житній ринок побудовано ще у 1980 році
Житній ринок на аукціоні: міськрада відреагувала на скандал
26 березня, 11:15
У цивільному житті Олександр працював на каналах
Станцію швидкісного трамвая у Києві перейменовано на честь журналіста Олександра Махова
Сьогодні, 11:50

Новини

На столичних Позняках трамвай зійшов з рейок і врізався у базар (фото, відео)
На столичних Позняках трамвай зійшов з рейок і врізався у базар (фото, відео)
Станцію швидкісного трамвая у Києві перейменовано на честь журналіста Олександра Махова
Станцію швидкісного трамвая у Києві перейменовано на честь журналіста Олександра Махова
Заступник Кличка показав, якою має бути реклама на будинках у столиці (фото)
Заступник Кличка показав, якою має бути реклама на будинках у столиці (фото)
У столиці зберігається високий рівень забрудненості повітря: влада дала поради
У столиці зберігається високий рівень забрудненості повітря: влада дала поради
Американець виграв суд в українських патрульних, які запідозрили його у п’яній їзді
Американець виграв суд в українських патрульних, які запідозрили його у п’яній їзді
«Київ залишається метою для Путіна»: Кличко повідомив, що потрібно для захисту міста
«Київ залишається метою для Путіна»: Кличко повідомив, що потрібно для захисту міста

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
148K
Звільнений після скандалу голова ОДА опинився на роботі у СБУ і показав нове житло у Польщі
61K
Поклоняюся і буду поклонятися. Як Онуфрій відреагував на дії Гундяєва?
44K
Митрополит Онуфрій відповів Кирилу на заклик вбивати українців (відео)
28K
Одна з сусідніх країн не виділила фінансову допомогу для українських біженців у 2024 році
14K
Опитування показало ставлення українців до ухилянтів: неочікувані дані
7152
Воїн із передової звернувся до ухилянтів: Якщо ви люди й у вас є права, то хто ж тоді ми?

Новини

Зруйновано консульство Ірану, допомога Україні від США: головне за ніч
Сьогодні, 06:04
Мінлива хмарність та дощ: прогноз погоди на 2 квітня
Сьогодні, 05:17
2 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:02
Україну накрив пил з Сахари: у чому небезпека та як захиститися
Вчора, 10:33
Чергова атака на Харків, вибори в Туреччині: головне за ніч
Вчора, 06:19
Тепло та без опадів: прогноз погоди на 1 квітня
Вчора, 04:50

Прес-релізи

Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
Стратегії зростання бізнесу від 25+ провідних управлінців на Business Wisdom Summit
29 березня, 18:06
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua