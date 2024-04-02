На столичних Позняках трамвай зійшов з рейок і врізався у базар (фото, відео)

За попередніми даними постраждав один із перехожих

У столиці сьогодні, 2 квітня, біля станції метро Позняки трамвай зійшов рейсів. Із технічних причин затримується транспорт.

У мережі пишуть, що трамвай зійшов та зачепив споруди ринку на кінцевій зупинці. У Київпастрансі повідомляють, що на місце направили фахівців.

Вказується, що затримується рух трамваїв № 8, 28Д з технічних причин. На місце направили відповідальну службу підприємства. Також прибули карети швидкої допомоги. За попередніми даними, постраждав один із перехожих.

Рух трамвайних маршрутів № 8 організовано по маршруту № 32, трамвайних маршрутів № 28д до зупинки Харківський масив.

До відома, це вже не вперше трамвай сходить із рейок на Позняках. Дорожньо-транспортна подія сталася у серпні минулого року на вулиці Анни Ахматової у Дарницькому районі столиці. За даними КМДА, постраждали водій трамвая та сім пасажирів.

Також на столичних Позняках 19 лютого зійшов з рейок трамвай. За даними очевидців, дорожньо-транспортна пригода сталася на проспекті Григоренка. Через аварію в столиці був ускладнений рух громадського транспорту.