У столиці вантажівка врізалася в трамвай, ускладнений рух транспорту (фото, відео)

Патрульна поліція просить враховувати інформацію про ДТП під час планування маршруту своєї поїздки

Сьогодні, 27 лютого, у Києві на бульварі Гавела Вацлава сталася ДТП. За попередньою інформацією, вантажівка влетіла у трамвай, щодо постраждалих на цей час інформація відсутня. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

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«У зв'язку з ДТП на бульварі Вацлава Гавела, рух транспорту ускладнений у напрямку проспекту Відрадного», – йдеться у повідомленні.

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Патрульна поліція просить враховувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

У мережі мешканці міста вже публікують фото та відео аварії.

Раніше повідомлялося, що у Бучанському районі Київської області на Варшавській трасі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Через аварію значно ускладнено рух транспорту.