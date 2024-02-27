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У столиці вантажівка врізалася в трамвай, ускладнений рух транспорту (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У столиці вантажівка врізалася в трамвай, ускладнений рух транспорту (фото, відео)
фото: Патрульна поліція

Патрульна поліція просить враховувати інформацію про ДТП під час планування маршруту своєї поїздки

Сьогодні, 27 лютого, у Києві на бульварі Гавела Вацлава сталася ДТП. За попередньою інформацією, вантажівка влетіла у трамвай, щодо постраждалих на цей час інформація відсутня. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва.

«У зв'язку з ДТП на бульварі Вацлава Гавела, рух транспорту ускладнений у напрямку проспекту Відрадного», – йдеться у повідомленні.

Патрульна поліція просить враховувати цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки.

У мережі мешканці міста вже публікують фото та відео аварії. 

У столиці вантажівка врізалася в трамвай, ускладнений рух транспорту (фото, відео) фото 1

Раніше повідомлялося, що у Бучанському районі Київської області на Варшавській трасі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Через аварію значно ускладнено рух транспорту. 

 

Теги: аварія громадський транспорт Київ

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