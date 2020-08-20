У суботу буде перекрито рух мостом Патона



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Рух транспорту буде частково перекрито у напрямку лівого берега

У суботу, 22 серпня, із 09:00 до 18:00, на мосту ім. Патона буде частково обмежено рух транспорту. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

На мосту ім. Патона дорожники проведуть комплекс протиаварійних робіт. Працюватимуть у напрямку лівого берега.

У Київавтодорі зазначили, що роботи виконають у вихідні, щоб менше впливати на трафік. Під час робіт рух частково обмежать.

У комунальній корпорації перепрошують за незручності.





Як повідомлялося, на Шулявському шляхопроводі в Києві розпочалися роботи з влаштування верхніх шарів асфальтобетонного покриття на головному шляхопроводі та на підходах зі сторони вул. В. Гетьмана та вул. О. Довженка. У зв'язку з цим часткове обмежено рух транспортних засобів в районі розв’язки на період виконання робіт до 05:00 23 серпня.