  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У суботу в центрі Києва відбудеться гранд-концерт, вулиці перекриють

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На Софійській площі виступлять зірки світової опери - У суботу в центрі Києва відбудеться гранд-концерт, вулиці перекриють
    На Софійській площі виступлять зірки світової опери
    Фото з відкритих джерел

    У центрі Києва буде обмежено рух транспорту

    У суботу, 5 червня, о 19:30 на Софійській площі відбудеться open-air гранд-концерт «Зірки світової опери» за участі всесвітньо відомих оперних співаків Оксани Дикої, Валентини Плужнікової, Євгена Орлова, Віталія Білого, Олексія Пальчикова в супроводі симфонічного оркестру та хору Київського муніципального театру опери та балету. Проєкт підтримано розпорядженням КМДА № 1215.

    На час проведення заходу передбачено обмеження транспортного руху:

    • вздовж Володимирського проїзду (від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вулицею Малою Житомирською),
    • на вулиці Володимирській (від перехрестя з вулицею Рейтарською до перехрестя з вулицею Великою Житомирською).

    Також можливі зміни руху громадського наземного транспорту.

    Ініціатор проєкту та його художній керівник – Анатолій Солов’яненко.

    Концерт відбудеться за підтримки Департаменту культури КМДА та Національної Спілки театральних діячів України. Звучатиме музика: Пуччині, Доніцетті, Россіні, Бізе, Гуно, Верді, Сен-Санса, Лисенка.

    Вхід вільний. Необхідно дотримуватися маскового режиму та пройти температурний скринінг.

    Нагадаємо також, що цими вихідними, 5-6 червня, киян та гостей міста запрошують на «Співоче поле» провести весело час усією родиною на фестивалі Мамаспейс «Family day».

    18 червня у столичному парку «Співоче» з’являться крокодили, черепахи, слони, страуси та інші 3D-композиції, зроблені із квітів та декоративних рослин.

    Теги: Київ дороги транспорт концерт
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    У суботу в центрі Києва відбудеться гранд-концерт, вулиці перекриють