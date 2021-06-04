У суботу в центрі Києва відбудеться гранд-концерт, вулиці перекриють

У центрі Києва буде обмежено рух транспорту

У суботу, 5 червня, о 19:30 на Софійській площі відбудеться open-air гранд-концерт «Зірки світової опери» за участі всесвітньо відомих оперних співаків Оксани Дикої, Валентини Плужнікової, Євгена Орлова, Віталія Білого, Олексія Пальчикова в супроводі симфонічного оркестру та хору Київського муніципального театру опери та балету. Проєкт підтримано розпорядженням КМДА № 1215.

На час проведення заходу передбачено обмеження транспортного руху:

вздовж Володимирського проїзду (від перехрестя з вулицею Володимирською до перехрестя з вулицею Малою Житомирською),

на вулиці Володимирській (від перехрестя з вулицею Рейтарською до перехрестя з вулицею Великою Житомирською).

Також можливі зміни руху громадського наземного транспорту.

Ініціатор проєкту та його художній керівник – Анатолій Солов’яненко.

Концерт відбудеться за підтримки Департаменту культури КМДА та Національної Спілки театральних діячів України. Звучатиме музика: Пуччині, Доніцетті, Россіні, Бізе, Гуно, Верді, Сен-Санса, Лисенка.

Вхід вільний. Необхідно дотримуватися маскового режиму та пройти температурний скринінг.

Нагадаємо також, що цими вихідними, 5-6 червня, киян та гостей міста запрошують на «Співоче поле» провести весело час усією родиною на фестивалі Мамаспейс «Family day».

18 червня у столичному парку «Співоче» з’являться крокодили, черепахи, слони, страуси та інші 3D-композиції, зроблені із квітів та декоративних рослин.