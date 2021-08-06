У суботу закриють на вхід три станції київської підземки

Обмеження в роботі метро можливі після закінчення футбольної гри

Через футбольний матч метрополітен змінить режим роботи

У суботу, 7 серпня, можливі деякі зміни в роботі столичного метро. Це пов’язано з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок гри о 19:30) між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Олександрія» (Олександрія). Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

Так, після завершення гри можливе обмеження (закриття) на вхід станцій підземки:

«Палац спорту»,

«Олімпійська»,

«Площа Льва Толстого».

Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій, зазначили в метрополітені.

Нагадаємо, на станції метро «Кловська» будуть замінені турнікети. Нове обладнання почнуть встановлювати з 10 серпня. Роботи триватимуть до 19 серпня та виконуватимуться виключно у нічні зміни.

Для пасажирів станція «Кловська» працюватиме у звичайному режимі. Водночас, можливі обмеження на вхід у пікові години.

Зазначимо, що нові високі турнікети, які продовжує встановлювати Київський метрополітен, критикують за недоступність для маломобільних пасажирів. Зокрема, ці турнікети не були узгоджені з Національної Асамблеєю людей з інвалідністю.