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    У суботу закриють на вхід три станції київської підземки

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    Обмеження в роботі метро можливі після закінчення футбольної гри - У суботу закриють на вхід три станції київської підземки
    Обмеження в роботі метро можливі після закінчення футбольної гри
    Фото з відкритих джерел

    Через футбольний матч метрополітен змінить режим роботи

    У суботу, 7 серпня, можливі деякі зміни в роботі столичного метро. Це пов’язано з проведенням на НСК «Олімпійський» футбольного матчу (початок гри о 19:30) між командами «Шахтар» (Донецьк) та «Олександрія» (Олександрія). Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    Так, після завершення гри можливе обмеження (закриття) на вхід станцій підземки:

    • «Палац спорту»,
    • «Олімпійська»,
    • «Площа Льва Толстого».

    Механізм застосовується з міркувань безпеки для уникнення масового скупчення пасажирів на платформах станцій, зазначили в метрополітені.

    Нагадаємо, на станції метро «Кловська» будуть замінені турнікети. Нове обладнання почнуть встановлювати з 10 серпня. Роботи триватимуть до 19 серпня та виконуватимуться виключно у нічні зміни.

    Для пасажирів станція «Кловська» працюватиме у звичайному режимі. Водночас, можливі обмеження на вхід у пікові години.

    Зазначимо, що нові високі турнікети, які продовжує встановлювати Київський метрополітен, критикують за недоступність для маломобільних пасажирів. Зокрема, ці турнікети не були узгоджені з Національної Асамблеєю людей з інвалідністю.

    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Київ громадський транспорт метро
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    У суботу закриють на вхід три станції київської підземки