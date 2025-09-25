У Британії сталася масштабна пожежа після вибуху на складі

Інцидент трапився вчора, 24 вересня, на складі одного з промислових підприємств

Після вибуху склад охопило полум’я, яке було видно за кілька кілометрів

У Свіндоні пролунав вибух на складі промислової зони. Сотні людей було евакуйовано, а будинки навколо, за словами місцевих, буквально затряслися. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky News.

Зазначається, що інцидент трапився близько 19:30 24 вересня на складі одного з промислових підприємств в зоні Groundwell на Кромптон-роуд. Після вибуху склад охопило полум’я, яке було видно з кількох кілометрів. Поліція перекривала дорогу, а також закликала людей, які живуть неподалік, залишатися вдома, зачиняти всі вікна та уникати території промислової зони.

Очевидці повідомляли, що після вибуху їхні будинки затряслися. Його причини наразі встановлюються, інформації про постраждалих немає.

Нагадаємо, норвезька поліція проводить розслідування вибуху, що стався на одній з вулиць у центрі Осло. Подія трапилася поблизу університетського кампусу, а також приблизно за 500 м від королівського палацу та посольства Ізраїлю.

На місці інциденту було виявлено ще один вибуховий пристрій, який правоохоронці знешкодили контрольованим вибухом. Один підозрюваний затриманий для допиту.

До слова, у Мехіко вибухнула автоцистерна, що перевозила зріджений нафтовий газ, внаслідок чого загинули щонайменше 25 осіб.