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Лубінець: Є десятки відео, де росіяни страчують українських військових

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Лубінець: Є десятки відео, де росіяни страчують українських військових
За місяці війни Офіс омбудсмена отримав «кілька десятків» відео із стратами українських військових
скріншот відео

Окупанти страчують українських військових для того, щоб росіяни боялися здатися в полон

За останні 9 місяців Офіс омбудсмена отримав «десятки відео» публічних страт українських військових російськими солдатами. Про це уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець повідомив в інтерв’ю «Українській правді».

«Це відрізання голови, відрізання статевих органів, відрізання вух, носа, кінцівок, фаланг на руках. Декого (із російських солдатів-виконавців цих страт – «Главком») вдалося верифікувати. І я знаю, що одна особа понесла покарання (вона загинула під час бойового зіткнення з українськими військами)», – розповів омбудсмен.

На думку омбудсмена, Росія публічно поширює відео зі стратами українських військових із кількох причин. 

По-перше, щоб «підтримувати градус антиукраїнської істерії» всередині російського суспільства. По-друге, щоб переконати своїх солдатів не здаватися в полон ЗСУ («Вони будуть так вбивати вас, якщо ви надумаєте здатися в полон»). По-третє, щоб залякати українських військових, які готуються до контрнаступу. 

Нагадаємо, ввечері 11 квітня проросійські ресурси поширили відео, на якому вбивають українського військового: живому чоловіку відрізали ножем голову. На відео – люди у військовій формі, які розмовляють російською та мають білу пов’язку, яка є одним із розпізнавальних символів окупантів. На руці чоловіка, якого закатували, є жовта пов’язка, яку зазвичай використовують для ідентифікації українські військові. На відео видно зелене листя, тож, імовірно, запис могли зробити певний період тому.

Крім того, журналісти американського видання CNN виявили ще одне відео, на якому, ймовірно, найманці ПВК «Вагнер» стратили двох українських військових. Відповідно до опису, на відео видно обезголовлені тіла двох українських військових, які лежать на землі біля знищеної військової бронемашини. Схоже, що у військових були відрізані ще й руки.

До слова, ЗМІ знайшли точну дату українського контрнаступу в секретних документах США.

Читайте також: Шокуюча страта українського військового: мотиви Росії, реакція світу та влади

 

Теги: окупанти військові

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