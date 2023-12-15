У Києві сталася пожежа на території ЖК: валить густий чорний дим (відео)

Загорвся будівельний вагончик

У Києві сталася пожежа в Дарницькому районі. У різних куточках міста видно густий чорний дим. Відео з місця займання поширили місцеві Telegram-канали.

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Зазначається, що пожежа сталася на території житлового комплексу Great, що в Дарницькому районі на вулиці Причальній, 1/5.

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«На території будівництва ЖК Great виникло загорання в будівельному вагончику розміром 5х6», – уточнили правоохоронці в коментарі tsn.ua.

За даними поліції, пожежа незначна, але при густий дим від неї можна бачити в різних куточках міста.

Нагадаємо, що 13 грудня в Дарницькому районі внаслідок атаки росіян спалахнула пожежа.

До слова, на Житомирщині через пожежу в житловому будинку загинули троє дітей.

Раніше повідомлялося, що рятувальники загасили масштабну пожежу під Вінницею.