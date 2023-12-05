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Омбудсмен із Грузії збирається відвідати Київ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Омбудсмен із Грузії збирається відвідати Київ
Леван Йоселіані відвідає з офіційним візитом Київ та Варшаву
фото із відкритих джерел

Грузинський омбудсмен Леван Йоселіані зустрінеться у Києві із своїм колегою Дмитром Лубінцем

Грузинський омбудсмен Леван Йоселіані вирушить до України. За інформацією апарату омбудсмена, 7-8 грудня Йоселіані проведе зустріч із представниками України під час офіційного візиту до Києва. Про це пише Interpressnews.

У столиці України він проведе зустріч із українським омбудсменом Дмитром Лубінцем. Також Йоселіані візьме участь у міжнародній конференції з прав людини, що проходитиме в Києві, на якій обговорюватимуться поточні події в Україні та Європі, заходи, які необхідно вжити для ліквідації наслідків українсько-російської війни та важливість захисту прав людини. Конференція проводиться у зв'язку з 75-річчям ухвалення Загальної декларації прав людини.

У рамках офіційного візиту грузинський народний захисник зустрінеться із представниками Організації з безпеки і співробітництва в Європі та Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (ОБСЄ/БДІПЛ) у Варшаві. «На зустрічах обговорять положення із захистом прав людини в країні та обговорять питання тісної та багатосторонньої співпраці між апаратом Народного захисника Грузії та ОБСЄ/БДІПЛ», – пише видання.

До слова, Грузія відмовляється від запровадження антиросійських санкцій, щоб не нашкодити громадянам та безпеці країни. Про це заявив речник грузинського парламенту Шалва Папуашвілі, пише «Sputnik Грузія».

Папуашвілі пояснив, що європейські країни беруть до уваги ймовірні наслідки від санкцій, ухвалюючи рішення про їх запровадження. «На землі немає країни, яка б давала нам гарантії безпеки. У плані безпеки ми залежимо лише від себе», – сказав спікер парламенту.

Водночас Грузія побоюється загрози гібридної війни, що йде від Москви, тому владі необхідно перевіряти росіян, які живуть у країні. Про це президентка країни Саломе Зурабішвілі розповіла в інтерв'ю французькому радіо RFI. Вона визнала, що емігранти з Росії роблять внесок в економіку Грузії, проте взагалі не мають зацікавленості в інтеграції в грузинську культуру. За її словами велика кількість росіян, а це близько 100 тисяч, залишається в Грузії, хоча  потім вони, швидше за все, переїдуть до інших країн.

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Теги: Київ радіо Грузія Саломе Зурабішвілі омбудсмен новости

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