Будівництво Шулявського моста: черговий прогін переїхав до «Більшовика» (фото)



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Прогін Шулявського моста біля заводу «Більшовик» Фото: Павло Авдокушин, Facebook

Залишилося встановити ще один проліт над проспектом Перемоги

Сьогодні, 15 жовтня, за допомогою домкратів було переміщено ще один прогін Шулявського моста до заводу «Більшовик».

Прогін розмістили у проєктному положенні. Тепер залишилося встановити ще один проліт над самим проспектом Перемоги. За регламентом, спеціалісти готуються до такої операції з переміщення тривалий час, на саме переміщення припадає майже доба.

Всі роботи відбуваються доволі повільно, пише «Вечірній Київ».

З боку вулиці Довженка тривають роботи зі знесення старого заїзду на шляхопровід. Тут із землі підняли значні обсяги старого бетону. Вже визирають і нові комунікації – трубопроводи.

З боку заводу «Більшовик» було завершено одну підпірну стіну під майбутній з’їзд, будується ще одна стіна.

Під новими опорами шляхопроводу вичищено все будівельне сміття та сміття, яке нанесли безхатьки, що регулярно ночували під колонами.

Нагадаємо, цими вихідними будівельники повинні були встановити новий прогін Шулявського мосту – споруду вагою 400 тонн і розміром 36 на 30 метрів.

Для монтажу споруди повністю перекривали рух проспектом Перемоги на перетині з вул. Вадима Гетьмана.

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня 2019 року на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

26 вересня Кличко повідомив, що відкрити новий Шулявський шляхопровід планують до кінця 2019 року.

В інтерв’ю «Главкому» Кличко розповів, що Шулявський міст коштуватиме бюджету майже 1 мільярд гривень.

Згодом Кличко повідомив, що кошторисна вартість з реконструкції Шулявського шляхопроводу не змінилася, а додаткові кошти залучаються для проведення суміжних робіт.