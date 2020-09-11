У вихідні дорожники перекриють проспект Бандери



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Дорожники влаштувають верхній шар покриття на проспекті Бандери

Рух транспорту обмежуватиметься упродовжи цих і наступних вихідних

На проспекті Степана Бандери в Києві частково обмежать рух із 00:00 11 вересня до 16:00 13 вересня, а також із 22:00 18 вересня до 16:00 20 вересня. Про це повідомила комунальна корпорація «Київавтодор».

Дорожники зазначили, що на проспекті Степана Бандери активно триває капітальний ремонт. Упродовж цих і наступних вихідних дорожники планують влаштувати верхній шар покриття на ділянці від проспекту Героїв Сталінграда до проспекту Оболонського.

Основні роботи виконають уночі, щоб менше впливати на трафік.

Під час робіт рух буде частково обмежено.

Також тимчасово зміняться тролейбусні маршрути.





Раніше мер Києва Віталій Кличко повідомив, що до кінця вересня у Києві буде відновлено рух двома оновленими шляхопроводами на перетині вулиці Богатирської та Оболонського проспекту.