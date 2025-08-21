Пентагон зробив заяву про гарантії безпеки для України

Politico пише, що Трамп покладатиметься на Європу у забезпеченні довгострокового миру

США планують відігравати мінімальну роль у будь-яких гарантіях безпеки України. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Видання посилається на заяву високопоставленого представник Пентагону з питань політики невеликій групі союзників. Як пише Politico, це є «однією з найчіткіших ознак того, що Європі доведеться взяти на себе тягар підтримки міцного миру в Києві».

«Керівники оборонних відомств Великої Британії, Франції, Німеччини та Фінляндії наполягали на тому, щоб американська сторона розкрила, які війська та повітряні засоби вона надасть Україні, щоб допомогти зберегти мирну угоду з Росією», – йдеться у повідомленні.

За словами шести американських та європейських чиновників, ця зустріч та ще одна поспіхом організована зустріч лідерів НАТО викликали дедалі більше занепокоєння союзників щодо того, що президент Дональд Трамп покладатиметься на Європу у забезпеченні довгострокового миру після завершення вторгнення Росії.



«Спочатку стає зрозуміло, що саме Європа діятиме на місцях. США не мають повної відданості жодним зобов’язанням», – сказав дипломат НАТО.

До слова, віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Штати мають бути корисними на шляху припинення війни в Україні, але Європа має відігравати провідну роль.

«Я вважаю, що ми повинні бути корисними, якщо це необхідно для зупинення війни та припинення вбивств, але я думаю, що ми повинні очікувати, і президент, безумовно, очікує, що Європа відіграватиме тут провідну роль», – каже Венс.

Він пояснив, що Штати не братимуть на себе «жодних зобов’язань, доки не з’ясуємо, що буде необхідно для того, щоб зупинити війну».

«Європейцям доведеться взяти на себе левову частку тягаря. Це їхній континент. Це їхня безпека, і президент чітко дав зрозуміти, що їм доведеться втрутитися. Я не думаю, що ми повинні нести цей тягар», – зазначив він.

Також повідомлялось, що військові аналітики США та європейських країн розпочали опрацювання можливих гарантій безпеки для України після завершення війни з Росією