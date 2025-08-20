Головна Світ Політика
Експосол США в Росії: Кремль задіяв у війні КНДР, але диктує умови щодо миротворців в Україні

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Експосол США в Росії: Кремль задіяв у війні КНДР, але диктує умови щодо миротворців в Україні
Росія та КНДР підтвердила участь північнокорейських військ у війні проти України
Росія та КНДР підтвердила участь північнокорейських військ у війні проти України

Російський диктатор Путін задіяв північнокорейських військових у війні з Україною без згоди на це, але тепер виступає проти розміщення миротворчих місій в Україні. Таку думку висловив колишній посол США в Росії Майкл Макфол, передає «Главком».

«Путін не питав нашого дозволу, запрошуючи північнокорейських солдатів до своєї країни. То чому ми повинні питати його дозволу, співпрацюючи із Зеленським щодо розгортання солдатів в Україні?», – написав експосол.

Як відомо, Росія виключає можливість розгортання військ країн НАТО на території України.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп разом із європейськими лідерами дійшли згоди, що робочу групу з радників з нацбезпеки та представників НАТО, яка готуватиме проєкт безпекових гарантій для України, очолить державний секретар США Марко Рубіо. 

Рубіо заявив, що його країна працювати з європейськими та іншими союзниками, аби створити гарантії безпеки для України після закінчення війни. 

З повідомленням Bloomberg, близько 10 європейських країн будуть готові направити війська до України після завершення повномасштабної війни.

Водночас Трамп заявив, що Велика Британія, Франція та Німеччина імовірно відправлять війська для забезпечення миру в Україні. Американські війська не будуть присутні на території України.

Теги: путін військові Північна Корея миротворці

