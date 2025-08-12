У Польщі відбудеться найбільший парад в історії

У Польщі відбудеться найбільший військовий парад в історії

Цьогорічне святкування Дня Війська Польського, яке відзначається 15 серпня, ознаменується проведенням найбільшого військового параду за останні роки, а можливо, і за всю історію країни. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Inpoland.

Як зазначив міністр національної оборони Владислав Косіняк-Камиш, парад є «не лише проявом готовності та сучасності польських збройних сил, а й важливим елементом традицій та патріотичного виховання». Загальна репетиція події відбулася у суботу, 9 серпня.

Парад пройде під гаслом «Дякуємо за вашу службу» (Dziękujemy za Waszą służbę). На вулиці столиці вийдуть тисячі солдатів та близько 300 одиниць найсучаснішої техніки, зокрема:

бойові машини піхоти Borsuk;

машини розсіяного мінування Baobab-K;

танки K2 та Abrams.

У небі над Варшавою пролетить майже 50 літаків, включно з винищувачами F-16, та гелікоптери.

Цього року вперше в історії відбудеться також військово-морський парад у Балтійському морі вздовж півострова Гель. Там будуть представлені корвети, фрегати, мінні мисливці, а також новітні кораблі ВМС.

У параді візьмуть участь військовослужбовці країн-союзників: Сполучених Штатів, Великої Британії, Франції та Румунії.

Нагадаємо, глава МЗС Польща Радослав Сікорський в інтерв'ю для ВВС розповів, що має зробити Росія для справедливого миру в Україні.

«Ми всі хочемо миру – але це має бути справедливий мир, а щоб досягти справедливого миру, ми маємо домогтися поступок від Росії. Росія має обмежити свої військові цілі», – сказав він.

Сікорський повідомив, що іноземні партнери не мають нав'язувати Україні, які рішення приймати, оскільки з наслідками цих рішень житимуть українці, а не іноземці.