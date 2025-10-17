Головна Київ Новини
У Голосіївському районі столиці введено карантин через сказ

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Важливо уникати контакту з дикими тваринами і негайно звернутися до лікаря, якщо вас вкусила або ослинила будь-яка тварина
фото з відкритих джерел

Карантинні обмеження запроваджено на території будинку відпочинку «Конча Заспа» та в зоні радіусом 10 кілометрів навколо вогнища інфекції

У Голосіївському районі столиці запровадили карантинні обмеження через виявлення випадку сказу у дикої лисиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Головне управління Держпродспоживслужби у Києві.

Комісія вирішила запровадити карантинні обмеження на території будинку відпочинку «Конча Заспа» (Столичне шосе, 24) та в зоні радіусом 10 кілометрів навколо вогнища інфекції, також був затверджений план заходів з ліквідації сказу тварин у Голосіївському районі.

Держпродспоживслужба закликає мешканців дотримуватись правил безпеки:

  • не контактувати з дикими та безпритульними тваринами;
  • вакцинувати домашніх улюбленців проти сказу;
  • у разі укусу або подряпини тварини негайно звертайтесь до лікарні.
Сказ –  це смертельне вірусне захворювання, що вражає центральну нервову систему людини та теплокровних тварин. Захворювання спричиняється вірусом родини Rhabdoviridae, роду Lyssavirus. 

Як передається вірус сказу 

Вірус передається через слину інфікованої тварини, найчастіше під час укусів. Однак можливе зараження через подряпини або потрапляння слини на слизові оболонки чи відкриті рани. Інші шляхи передачі (наприклад, аерозольний у печерах з великими колоніями кажанів) трапляються нечасто.

Зараження сказом можливе навіть під час контакту з мертвою інфікованою твариною — наприклад, через порізи чи подряпини під час розбирання туші або зняття шкури, а також під час потраплянні слини загиблої тварини на пошкоджену шкіру.

Які тварини можуть переносити сказ

Загалом сказ можуть переносити як домашні, так і дикі тварини, наприклад, собаки, коти, лисиці, вовки, єноти, борсуки та кажани. У контактний спосіб людей з-поміж свійських тварин найчастіше інфікують коти й собаки, а в дикій природі – лисиці. Особливу небезпеку становлять безпритульні тварини. 

Птахи, плазуни, земноводні та комахи сказ не переносять.

Щоб мінімізувати ризик зараження сказом, тримайтеся на відстані від безпритульних або диких тварин, не слід їх торкатися, годувати з рук чи намагатися приручити.

Симптоми сказу 

Інкубаційний період сказу зазвичай становить від одного до трьох місяців, але може бути від семи днів до понад року, залежно від місця укусу, властивостей вірусу та особливостей імунної системи людини.

Перші симптоми сказу – підвищення температури та біль у місці укусу, а також відчуття поколювання, пощипування чи печіння у місці пошкодження. У процесі поширення вірусу центральною нервовою системою розвивається прогресивне смертельне запалення головного і спинного мозку.

Основні симптоми розвиваються після інкубаційного періоду: 

  • гарячка; 
  • головний біль;
  • неспокій; 
  • гідрофобія (страх води); 
  • аерофобія (страх протягів, повітряних потоків); 
  • галюцинації; 
  • агресія; 
  • параліч; 
  • кома.

Нагадаємо, 14 жовтня у селі Старі Безрадичі Обухівського району та селі Білогородка Бучанського району зафіксовано випадки сказу у безпритульних кота та собаки. 

На початку вересня у приватному мінізоопарку у селі Петропавлівська Борщагівка від сказу загинув олень. У травні у селі Хотів Обухівського району було зафіксовано випадок сказу у безпритульного собаки.  У квітні у місті Переяслав Бориспільського району зафіксовано випадок сказу у безпритульного кота. Також у березні на Київщині було виявлено два випадки захворювання на сказ у тварин. Діагноз сказ було підтверджено у кота, який мешкав у приватному домогосподарстві в Бучанському районі Київської області, а також у домашнього кота у селі Хотянівка Вишгородського району Київської області.

