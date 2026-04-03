У Вишгородському районі 3 квітня лунатимуть вибухи: причина

Ірина Міллер
На Київщині регулярно проводяться навчання саперів та планові роботи з розмінування територій
фото: Київська обласна віськова адміністрація

Жителів закликають зберігати спокій, та довіряти інформації лише з офіційних джерел

У Київській області триває розмінування, сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій знищуватимуть вибухонебезпечні предмети у одному із районів. Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації, інформує «Главком».

Зазначається, що сапери працюватимуть у Вишгородському районі.

«На території району сьогодні, 3 квітня, проводяться вибухові роботи. Через це може бути гучно», – йдеться у повідомленні.

Жителів закликають зберігати спокій, та довіряти інформації лише з офіційних джерел.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну працівники ДСНС працюють в області над знищенням небезпечних вибухових предметів, які залишили російські військові після окупації. Також регулярно проводяться навчання саперів та планові роботи з розмінування територій.

Теги: ДСНС Київщина розмінування

Читайте також

У Борисполі чоловіку оголошено підозру за стрілянину в магазині
У Борисполі чоловіку оголошено підозру за стрілянину в магазині
12 березня, 11:01
Рятувальники 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь надали допомогу чоловікам, які провалилися під лід на місцевому ставку
На Київщині рятувальники витягли з крижаної води двох чоловіків
20 березня, 09:31
Ормузька протока є критично важливою для світових поставок нафти
Японія готова розглянути розмінування Ормузької протоки, але за однієї умови
22 березня, 07:44
Рятувальники ліквідували пожежу
На Одещині загинула людина внаслідок атаки РФ: фото наслідків
25 березня, 07:58
Наслідки пожежі у Бучі
У Бучі чоловік спалив будинок через помсту
25 березня, 15:48
Пошкоджений будинок через атаку РФ
Удар по девʼятиповерхівці в Харкові: рятувальники показали наслідки
27 березня, 07:37
Порушення правил рибальства карається штрафом або притягненням до кримінальної відповідальності
На Київщині починається весняно-літня нерестова заборона на вилов риби
30 березня, 08:15
Попри наявність за декілька десятків метрів спеціально облаштованих альтанок для приготування шашликів, громадяни розпалювали багаття безпосередньо поміж дерев
Пожежа біля зони відпочинку «Мир»: у Святошинському районі вигоріло пів гектара сухостою
30 березня, 17:15
Шеврони всіх підрозділів, що брали участь у боях за Київську область у лютому–березні 2022 року
Символ провалу плану РФ: у Києві встановлено розбиту плиту з аеропорту Гостомеля
3 квiтня, 10:14

Новини

Київський метрополітен пішов до суду захищати свою репутацію і спровокував конфуз
Київський метрополітен пішов до суду захищати свою репутацію і спровокував конфуз
У Києві пролунав сильний вибух, вогнем охопило авто
У Києві пролунав сильний вибух, вогнем охопило авто
Інженер із Києва створив у багатоповерхівці інноваційну ферму без ґрунту
Інженер із Києва створив у багатоповерхівці інноваційну ферму без ґрунту
Куди сходити у Києві 6-12 квітня: дайджест культурних подій
Куди сходити у Києві 6-12 квітня: дайджест культурних подій
Університет Шевченка отримав квартири в ЖК «Еврика»: будівництво відновлено
Університет Шевченка отримав квартири в ЖК «Еврика»: будівництво відновлено
Масштабна ДТП у Києві: серед учасників – екіпаж поліції (фото)
Масштабна ДТП у Києві: серед учасників – екіпаж поліції (фото)

Новини

Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Сьогодні, 06:45
Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
