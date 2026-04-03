У Вишгородському районі 3 квітня лунатимуть вибухи: причина

У Київській області триває розмінування, сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій знищуватимуть вибухонебезпечні предмети у одному із районів. Про це повідомила пресслужба Київської обласної військової адміністрації, інформує «Главком».

Зазначається, що сапери працюватимуть у Вишгородському районі.

«На території району сьогодні, 3 квітня, проводяться вибухові роботи. Через це може бути гучно», – йдеться у повідомленні.

Жителів закликають зберігати спокій, та довіряти інформації лише з офіційних джерел.

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну працівники ДСНС працюють в області над знищенням небезпечних вибухових предметів, які залишили російські військові після окупації. Також регулярно проводяться навчання саперів та планові роботи з розмінування територій.