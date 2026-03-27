Удар по девʼятиповерхівці в Харкові: рятувальники показали наслідки

Ростислав Вонс
Пошкоджений будинок через атаку РФ
фото: ДСНС

Унаслідок російського обстрілу постраждало восьмеро людей

Уночі 27 березня Російська Федерація знову атакувала Харків. Одне з влучань сталося у житлову девʼятиповерхівку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Як зазначають рятувальники, унаслідок удару безпілотника по житловій багатоповерхівці постраждало восьмеро людей. Через влучання частково зруйновано внутрішні конструкції та балкон квартири на верхньому поверсі.

На місці події працювали підрозділи ДСНС, зокрема рятувальники-верхолази, сапери та психологи.

Нагадаємо, у ніч на 27 березня російська окупаційна армія вдарила по Харкову.

Як повідомлялося, зранку 25 березня російські окупаційні війська атакували Харків ударними безпілотниками. У місті пролунала серія вибухів, зафіксовано влучання кількох районах. 

Раніше на Харківщині ворожий ударний безпілотник атакував електропотяг сполученням Слатине – Харків. Унаслідок обстрілу загинула людина, є постраждалі.

До слова, 26 березня російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок у Дніпрі, є постраждалі.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

