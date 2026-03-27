Удар по девʼятиповерхівці в Харкові: рятувальники показали наслідки

Унаслідок російського обстрілу постраждало восьмеро людей

Уночі 27 березня Російська Федерація знову атакувала Харків. Одне з влучань сталося у житлову девʼятиповерхівку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Як зазначають рятувальники, унаслідок удару безпілотника по житловій багатоповерхівці постраждало восьмеро людей. Через влучання частково зруйновано внутрішні конструкції та балкон квартири на верхньому поверсі.

Окупаційна армія вчергове обстріляла Харків фото: ДСНС

На місці події працювали підрозділи ДСНС, зокрема рятувальники-верхолази, сапери та психологи.

Як повідомлялося, зранку 25 березня російські окупаційні війська атакували Харків ударними безпілотниками. У місті пролунала серія вибухів, зафіксовано влучання кількох районах.

Раніше на Харківщині ворожий ударний безпілотник атакував електропотяг сполученням Слатине – Харків. Унаслідок обстрілу загинула людина, є постраждалі.

До слова, 26 березня російський безпілотник влучив у багатоповерховий будинок у Дніпрі, є постраждалі.