У Бучі чоловік спалив будинок через помсту

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
Наслідки пожежі у Бучі
фото: поліція Київщини/Facebook

Правоохоронці встановили, що між 44-річним чоловіком та його знайомою жінкою виник конфлікт

У місті Буча на Київщині поліцейські сьогодні повідомили про підозру 44-річному чоловікові, який умисно підпалив будинок на вулиці Шевченка з метою помсти. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Київщини

До поліції надійшло повідомлення від працівників ДСНС про пожежу в домоволодінні на вулиці Шевченка в Бучі. Правоохоронці встановили, що між 44-річним чоловіком та його знайомою жінкою виник конфлікт. З метою помсти зловмисник піднявся на горище та запальничкою підпалив папір, внаслідок чого будинок було пошкоджено вогнем. Підозрюваний періодично проживав у цьому домі разом зі своєю знайомою.

44-річний чоловік отримав підозру за підпал будинку
фото: поліція Київщини

Поліцейські затримали підозрюваного в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі за процесуального керівництва Бучанської окружної прокуратури повідомили фігуранту про підозру за фактом умисного знищення чужого майна шляхом підпалу за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. У суді затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Нагадаємо, поблизу села Клавдієво-Тарасове 18-річний молодик на замовлення російських кураторів, здійснив підпал релейної шафи на залізниці. Тепер виконавцю загрожує довічне позбавлення волі.

