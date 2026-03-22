Японія готова розглянути розмінування Ормузької протоки, але за однієї умови

Іванна Гончар
Іванна Гончар
Японія готова розглянути розмінування Ормузької протоки, але за однієї умови
Ормузька протока є критично важливою для світових поставок нафти
Японія отримує через Ормузьку протоку до 90% імпортної нафти

Японія розглядає можливість участі у розмінуванні Ормузької протоки, але лише за умови повного припинення вогню у війні США та Ізраїлю проти Ірану. Про це заявив міністр закордонних справ країни Тошіміцу Мотегі, повідомляє «Главком».

Тошіміцу Мотегі заявив, що такий сценарій можливий лише гіпотетично. «Якби було встановлено повне припинення вогню і морські міни становили б загрозу, це можна було б розглянути», – зазначив він.

Ормузька протока є критично важливою для світових поставок нафти, оскільки через неї проходить близько п’ятої частини глобального експорту. Як пише Reuters, для Японії це питання особливо чутливе, адже країна отримує через цей маршрут до 90% імпортної нафти.

Водночас Токіо наразі не планує окремих домовленостей для проходу своїх суден і наголошує на необхідності створення безпечних умов для всього міжнародного судноплавства.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон може завдати ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану, якщо Тегеран не відкриє Ормузьку протоку.

«Якщо Іран не відкриє повністю, без жодних умов, Ормузьку протоку протягом 48 годин від цього моменту, Сполучені Штати Америки завдадуть удару та знищать їхні електростанції, починаючи з найбільшої!», – заявив Дональд Трамп.

Також він заявляв, що Сполучені Штати більше не мають наміру самотужки забезпечувати безпеку в Ормузькій протоці. 

Варто зазначити, що очільник зовнішньополітичного відомства Ірану стверджував, що Тегеран не закривав Ормузьку протоку.

«Ми не закривали протоку. Вона відкрита», – сказав Арагчі.

