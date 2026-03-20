На Київщині рятувальники витягли з крижаної води двох чоловіків
Рятувальники закликають громадян бути обережними поблизу водойм та не наражати себе на небезпеку
У Бучанському районі надзвичайники врятували двох людей, які опинилися у ставку між селами Микуличі та Немішаєве. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Київській області, інформує «Главком».
Повідомлення про те, що у водоймі перебувають люди, надійшло до Служби порятунку «101» вранці 19 березня, о 08:29. На допомогу негайно виїхав черговий караул 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь.
На момент прибуття рятувальників одного з постраждалих уже вдалося дістати на берег – чоловік перебував у кареті швидкої допомоги під наглядом лікарів. Іншого потерпілого, який залишався у воді, бійці ДСНС оперативно евакуювали на сушу за допомогою спецобладнання та передали медикам.
Обох чоловіків госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги. До рятувальної операції залучалися п'ять чоловік особового складу та одна одиниця спецтехніки.
Нагадаємо, у Києві на затоці Оболонь сталася надзвичайна ситуація: жінку та дівчинку віднесло на 200 метрів від берега на відколотій крижині. Інцидент трапився на вулиці Прирічній, коли дитина вибігла на лід, а мати намагалася її повернути. Через весняне потепління льодовий покрив виявився нестійким, і родина опинилася у пастці посеред водойми. Рятувальники ДСНС оперативно прибули на виклик і за допомогою аероглісера дісталися до потерпілих. Матір із дитиною успішно доправили на сушу, медична допомога їм не знадобилася.
Коментарі — 0