На Київщині рятувальники витягли з крижаної води двох чоловіків

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
На Київщині рятувальники витягли з крижаної води двох чоловіків
Рятувальники 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь надали допомогу чоловікам, які провалилися під лід на місцевому ставку
фото: ДСНС Київщини

Рятувальники закликають громадян бути обережними поблизу водойм та не наражати себе на небезпеку

У Бучанському районі надзвичайники врятували двох людей, які опинилися у ставку між селами Микуличі та Немішаєве. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС у Київській області, інформує «Главком».

Повідомлення про те, що у водоймі перебувають люди, надійшло до Служби порятунку «101» вранці 19 березня, о 08:29. На допомогу негайно виїхав черговий караул 36-ї Державної пожежно-рятувальної частини м. Ірпінь.

На момент прибуття рятувальників одного з постраждалих уже вдалося дістати на берег – чоловік перебував у кареті швидкої допомоги під наглядом лікарів. Іншого потерпілого, який залишався у воді, бійці ДСНС оперативно евакуювали на сушу за допомогою спецобладнання та передали медикам.

Рятувальники дістають чоловіка з водойми
Рятувальники дістають чоловіка з водойми
фото: ДСНС Київщини

Обох чоловіків госпіталізували до медичного закладу для надання необхідної допомоги. До рятувальної операції залучалися п'ять чоловік особового складу та одна одиниця спецтехніки. 

Нагадаємо, у Києві на затоці Оболонь сталася надзвичайна ситуація: жінку та дівчинку віднесло на 200 метрів від берега на відколотій крижині. Інцидент трапився на вулиці Прирічній, коли дитина вибігла на лід, а мати намагалася її повернути. Через весняне потепління льодовий покрив виявився нестійким, і родина опинилася у пастці посеред водойми. Рятувальники ДСНС оперативно прибули на виклик і за допомогою аероглісера дісталися до потерпілих. Матір із дитиною успішно доправили на сушу, медична допомога їм не знадобилася.

