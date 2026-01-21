Головна Скотч Шоу-біз
У Палаці спорту відбудеться концерт пам'яті Степана Гіги: названо дату

Ростислав Вонс
Степан Гіга відійшов у вічність 12 грудня 2025 року
фото: Facebook/Степан Гіга

На концерті у Києві виступлять декілька десятків українських зірок та гуртів, які виконають хіти народного артиста

28 березня у Палаці Спорту відбудеться великий концерт пам’яті народного артиста України Степана Гіги. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сторінку артиста в соцмережах.

Зазначається, що 28 березня о 18:00 на одній сцені зберуться 50 відомих українських артистів та гуртів, які виконають легендарні пісні Степана Гіги у сучасному звучанні. Імена учасників концерту будуть оголошені найближчим часом.

У Палаці спорту відбудеться концерт пам’яті Степана Гіги: названо дату фото 1

«Це не просто концерт. Це вечір пам’яті, вдячності та щирих емоцій. Це можливість ще раз прожити музику, яка стала символом часу», – йдеться в заяві.

Варто зазначити, що ціни на квитки стартують від 890 грн до 4,9 тис. грн.

У Палаці спорту відбудеться концерт пам’яті Степана Гіги: названо дату фото 2

Нагадаємо, легендарний співак Степан Гіга 12 грудня 2025 року помер у львівській лікарні. Народний артист України заповів бути похованим на Личаківському кладовищі.

Варто зазначити, що діти та онук покійного Степана Гіги пообіцяли зробити все можливе, щоб зберегти й продовжити те, що створював їхній батько й дідусь, щоб його шлях, голос і цінності не згасли, а й надалі об’єднували людей. З таким посланням вони звернулися в соцмережах до рідних, друзів, колег та всіх, хто любив та шанував легендарного співака.

До слова, перед смертю народний артист України Степан Гіга мав неопубліковану пісню, яка так і не вийшла у світ. Про те, чи почують її українці та про що ця композиція, розповів друг співака артист, гуморист та народний артист України Григорій Драпак.

Варто зазначити, що на сайті Офісу президента з’явилася петиція з пропозицією посмертно присвоїти народному артисту Степану Гізі звання «Герой України».

