У Києві через дефіцит енергії та обстріли метро працює з обмеженнями

Міська влада просить киян та гостей столиці з розумінням поставитися до ситуації

Після нічної масованої атаки на столицю в енергосистемі Києва виник критичний дефіцит потужностей. За повідомленням КМДА, це призвело до вимушених змін у роботі метрополітену, зокрема на «червоній» та «зеленій» лініях. Наразі рух поїздів здійснюється в обмеженому режимі за диспетчерським регулюванням. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

Через нестачу електроенергії рух поїздів на «червоній» гілці суттєво обмежено. Станції «наземної» ділянки тимчасово припинили роботу.

Зачинені станції: «Лісова», «Чернігівська», «Гідропарк» та «Дніпро».

Маршрут 1: «Академмістечко» – «Арсенальна» (інтервал 7–9 хвилин).

Маршрут 2: «Дарниця» – «Лівобережна» – «Арсенальна» (інтервал 12 хвилин).

На «зеленій» лінії зміни в русі спричинені не лише дефіцитом енергії, а й фізичним пошкодженням огорожі внаслідок нічного обстрілу. Поїзди курсують на двох окремих ділянках:

«Сирець» – «Видубичі»;

«Осокорки» – «Червоний хутір».

Наразі метро працює за диспетчерським регулюванням, тобто рух поїздів координується вручну. Кількість складів на лініях безпосередньо залежить від наявних лімітів потужності в енергосистемі оператора. Це може призводити до нерівномірних інтервалів та неочікуваних зупинок. Міська влада просить киян та гостей столиці з розумінням поставитися до ситуації.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти атакували Київ та область ударними дронами та ракетами. Внаслідок ворожого обстрілу загинула людина, ще декілька – отримали поранення.