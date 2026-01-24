Головна Київ Новини
«Зелена» лінія метро відновила роботу – КМДА

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
фото: Київський метрополітен/Facebook

Фахівці оперативно ліквідували наслідки пошкодження під час нічного обстрілу

Станції київської підземки на «зеленій» гілці повертаються до звичного режиму функціонування. Комунальним службам столиці знадобилося лише кілька годин, аби усунути пошкодження інфраструктури, що виникли після масованої нічної атаки 24 січня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на КМДА.

«Зелена» лінія відновлює роботу у звичайному режимі. Поїзди курсують від станції «Сирець» до станції «Червоний хутір» за графіком кожні 6 хвилин. Фахівці оперативно ліквідували наслідки пошкодження під час нічного обстрілу», – зазначили в КМДА.

Нагадаємо, після нічної масованої атаки на столицю в енергосистемі Києва виник критичний дефіцит потужностей. За повідомленням КМДА, це призвело до вимушених змін у роботі метрополітену, зокрема на «червоній» та «зеленій» лініях. Наразі рух поїздів здійснюється в обмеженому режимі за диспетчерським регулюванням. 

