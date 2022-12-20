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У застосунку «Київ Цифровий» запустили «таємного поштарика»

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У застосунку «Київ Цифровий» запустили «таємного поштарика»
Суспільне Київ

Кожен містянин зможе створювати до 10 поштівок щодня

У міському застосунку «Київ Цифровий» запустили святковий сервіс – «Таємний поштарик», що має на меті об’єднати киян і додати підтримки кожному на свята. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Щоб скористатися сервісом, необхідно завантажити останню версію застосунку та натиснути в сервісах: Таємний поштарик – створити поштівку. Потрібно вибрати таємний псевдонім і відправити привітання. Після цього система генерує поштівку зі святковою ілюстрацією та мелодією «Щедрик», – йдеться в повідомленні.

Кожен містянин зможе створювати до 10 поштівок щодня. Привітання перевірятимуть модератори, аби тексти не мали порушень законодавства України. Після модерації за принципом «Таємного Санти» поштівки надходитимуть випадковим користувачам. Коли користувач отримає поштівку, він зможе поділитися нею в соцмережах – кожне привітання буде унікальним.

Таємний поштарик триватиме з 20 грудня до 14 січня. Усі користувачі, які поділяться поштівками в соцмережах та вкажуть хештег #kyivdigital, візьмуть участь у розіграші 25 торбинок світла, що містять світловідбивний шопер, флікер і ліхтарик.

Раніше повідомлялося, що на Софійській площі засяяла головна ялинка країни.

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Теги: свята Київ Різдвяні свята

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