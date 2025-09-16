НМТ-2026 проходитиме у новому форматі? Оприлюднено деталі

Зміст тестів залишиться незмінним

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко повідомила, що у 2026 році для проведення Національного мультипредметного тесту (НМТ) може запровадитися дводенний формат. Про це вона повідомила в інтерв’ю «Нова українська школа», передає «Главком».

За словами Вакуленко, тестування мають технічно встигнути адаптувати до нового підходу. При цьому дводенний формат вимагатиме також проведення НМТ у дві зміни, що має окремі ризики.

«В цілому Український центр оцінювання якості освіти може реалізувати формат дводенної моделі складання кожного тесту, але потрібно усвідомлювати ризики. Ми готові та розуміємо, що для вступників це не просто – проходити тестування в межах 4 год. Для вступника це виклик, це психологічне навантаження. Але при цьому потрібно пам’ятати про такі категорії вступників, які перебувають на територіях активних бойових дій і де ми не проводимо тестування. Їм доведеться доволі довго доїздити до тимчасових екзаменаційних центрів і робити це двічі, а в найгіршому разі – 4 рази, так само як і тим вступникам, які перебувають за кордоном», – прогнозує Тетяна Вакуленко.

Однак зміст тестів у будь-якому випадку залишиться незмінним – як у разі збереження одноденної моделі, так і у випадку запровадження дводенної, запевнила директорка УЦОЯО.

«Випускники вже почали готуватись до НМТ-2026 і вони можуть готуватись, як і раніше. Але якщо формат тестування зміниться на дводенний, то ми маємо прийняти це рішення до кінця вересня і розпочати підготовчий процес, який потребує чисельних подальших ухвалень та налаштування внутрішніх цифрових процесів Центру оцінювання», – підсумувала директорка УЦОЯО.

Як повідомлялося, Міністерство освіти і науки ініціює запровадити «нульовий курс» для абітурієнтів, які не склали національний мультипредметний тест (НМТ). Про це повідомив очільник МОН Оксен Лісовий.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду спростити умови вступу до українських закладів вищої освіти. Ймовірним є запровадження зимової вступної кампанії.