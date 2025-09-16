Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

НМТ-2026 проходитиме у новому форматі? Оприлюднено деталі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
google social img telegram social img facebook social img
НМТ-2026 проходитиме у новому форматі? Оприлюднено деталі
Рішення стосовно зміни формату повинні ухвалити до кінця поточного місяця
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Зміст тестів залишиться незмінним

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко повідомила, що у 2026 році для проведення Національного мультипредметного тесту (НМТ) може запровадитися дводенний формат. Про це вона повідомила в інтерв’ю «Нова українська школа», передає «Главком».

За словами Вакуленко, тестування мають технічно встигнути адаптувати до нового підходу. При цьому дводенний формат вимагатиме також проведення НМТ у дві зміни, що має окремі ризики.

«В цілому Український центр оцінювання якості освіти може реалізувати формат дводенної моделі складання кожного тесту, але потрібно усвідомлювати ризики. Ми готові та розуміємо, що для вступників це не просто – проходити тестування в межах 4 год. Для вступника це виклик, це психологічне навантаження. Але при цьому потрібно пам’ятати про такі категорії вступників, які перебувають на територіях активних бойових дій і де ми не проводимо тестування. Їм доведеться доволі довго доїздити до тимчасових екзаменаційних центрів і робити це двічі, а в найгіршому разі – 4 рази, так само як і тим вступникам, які перебувають за кордоном», – прогнозує Тетяна Вакуленко.

Однак зміст тестів у будь-якому випадку залишиться незмінним – як у разі збереження одноденної моделі, так і у випадку запровадження дводенної, запевнила директорка УЦОЯО.

«Випускники вже почали готуватись до НМТ-2026 і вони можуть готуватись, як і раніше. Але якщо формат тестування зміниться на дводенний, то ми маємо прийняти це рішення до кінця вересня і розпочати підготовчий процес, який потребує чисельних подальших ухвалень та налаштування внутрішніх цифрових процесів Центру оцінювання», – підсумувала директорка УЦОЯО.

Як повідомлялося, Міністерство освіти і науки ініціює запровадити «нульовий курс» для абітурієнтів, які не склали національний мультипредметний тест (НМТ). Про це повідомив очільник МОН Оксен Лісовий.

Раніше президент України Володимир Зеленський доручив уряду спростити умови вступу до українських закладів вищої освіти. Ймовірним є запровадження зимової вступної кампанії.

Читайте також:

Теги: школа школярі вступна кампанія НМТ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Батьки, вчителі, експерти роздумують про виклики, які війна ставить перед українською школою
Перше вересня: нині школа – це щоденний подвиг вчителів, дітей, батьків
1 вересня, 19:00
Олександр Борисович Недбайло виступає з вітальним словом на святі останнього дзвоника. 3 червня 2025 року
Пішов із життя директор одного зі столичних ліцеїв Олександр Недбайло
20 серпня, 08:56
Проведення останнього дзвоника і тривалість літніх канікул можуть відрізнятися в різних закладах освіти
Коли розпочнеться та завершиться навчальний рік? Міністерство освіти назвало дати
20 серпня, 18:13
Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу освіти ухвалюють місцеві ради
З 1 вересня уряд припинить фінансування деяких шкіл
26 серпня, 16:48
Музичні виконавці та хореографиня відповіли на запитання нашого видання
Як українські знаменитості готували своїх дітей-школярів до 1 вересня (ексклюзив)
31 серпня, 21:10
Ксенія Мішина та Григорій Решетнік позували зі своїми синами
Монатік, Тополі, Єфросиніна та інші зірки відвели своїх дітей до школи (фото)
1 вересня, 13:45
Аналіз фінансових показників провідних приватних навчальних закладів Києва демонструє значні обсяги доходів сегмента освітнього ринку
Кому належать та скільки заробляють приватні школи Києва: дослідження
3 вересня, 08:21
У місті Шаргород вранці 10 вересня виявили тіла двох підлітків із ножовими пораненнями
У Шаргороді оголошено дводенну жалобу через вбивство школярів
10 вересня, 12:00
Для харчування дітей в школах та дитсадках Фастова впродовж року постачатимуть вітчизняні овочі та турецькі яблука
Фастівська міськрада купила овочі для шкіл та садків у 2-3 рази дорожче, ніж у магазинах: розслідування
10 вересня, 19:38

Суспільство

Хасиди в Умані: на святкування Рош га-Шана вже прибули тисячі паломників
Хасиди в Умані: на святкування Рош га-Шана вже прибули тисячі паломників
Рош га-Шана: єврейський Новий рік, значення та традиції свята, заборони та привітання
Рош га-Шана: єврейський Новий рік, значення та традиції свята, заборони та привітання
НМТ-2026 проходитиме у новому форматі? Оприлюднено деталі
НМТ-2026 проходитиме у новому форматі? Оприлюднено деталі
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 16 вересня 2025
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 16 вересня 2025
16 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
16 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Яке релігійне свято відзначається 16 вересня 2025: традиції та молитва
Яке релігійне свято відзначається 16 вересня 2025: традиції та молитва

Новини

Нова мовна омбудсменка розказала, що їй дає повну свободу на посаді
Вчора, 16:14
У Молдові можна буде придбати sim-картку тільки за паспортом
Вчора, 15:29
Прогноз погоди на тиждень 15-21 вересня 2025 року
Вчора, 08:57
В Україні мінлива хмарність: прогноз погоди на 15 вересня
Вчора, 06:01
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: прогноз погоди на 14 вересня
14 вересня, 06:10
Генштаб: ситуація в Куп'янську під контролем ЗСУ
13 вересня, 14:08

Прес-релізи

Українські банки прибуткові і надійні
Українські банки прибуткові і надійні
5 вересня, 23:07
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua