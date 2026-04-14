У Чорнобильському заповіднику врятовано лебедя, який потрапив у пастку (фото)

Фахівці заповідника надали птаху необхідну допомогу та повернули у природне середовище

У Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику провели рятувальну операцію – фахівці визволили лебедя, який потрапив у пастку з колючого дроту. Про це повідомили у заповіднику, інформує «Главком».

Повідомляється, що інцидент стався на території Опачицького природоохоронного науково-дослідного відділення. Птах заплутався у дроті й не міг самостійно вибратися.

Лебідь заплутався і не міг самотужки вибратися з пастки

Завдяки оперативним діям працівників лебедя вдалося обережно звільнити.

Після цього птахові надали необхідну допомогу та повернули у природне середовище.

Після надання допомоги рятувальники повернули лебедя у природне середовище

Нагадаємо, у Чорнобильському радіаційно-екологічному біосферному заповіднику під час польових досліджень науковці зафіксували гірського дрозда. Цей вид птахів не бачили на території Київщини вже близько 50 років. Зазвичай в Україні дрізд гірський гніздиться виключно в Карпатах. Появу птаха в зоні відчуження науковці пов’язують із сезонною міграцією.