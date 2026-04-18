Головна Одеса Новини
search button user button menu button

Росіяни атакували портову інфраструктуру на Одещині, є поранений

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
google social img telegram social img facebook social img
Росіяни атакували портову інфраструктуру на Одещині, є поранений
фото: Одеська ОВА

Попередньо відомо про одного постраждалого

У ніч на 18 квітня російські війська здійснили атаку на Одеську область ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об’єкти портової та промислової інфраструктури. Про це повідомляє Одеська ОВА, пише «Главком».

За інформацією очільника обласної військової адміністрації Олега Кіпера, внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративні будівлі, склади з агропродукцією, транспорт, зокрема автобуси, а також резервуари. Внаслідок влучань виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

Росіяни атакували портову інфраструктуру на Одещині, є поранений фото 1
фото: Одеська ОВА

Окремо повідомляється про атаку на портову інфраструктуру регіону. Внаслідок удару постраждав водій вантажного автомобіля, чоловік отримав поранення, медичну допомогу йому надали на місці.

Підписуйтесь на канал «Главкома» в X.

Також зафіксовано пошкодження складів, вантажного транспорту та будівель. На території одного з портових операторів пошкоджено силоси з кукурудзою, що спричинило пожежу.

Росіяни атакували портову інфраструктуру на Одещині, є поранений фото 2
фото: ДСНС

На місцях продовжують працювати підрозділи ДСНС та інші служби, триває ліквідація наслідків атаки. 

Зауважимо, нині триває 1515-й день повномасштабної війни.

За минулу добу зафіксовано 151 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.

Теги: Одещина обстріл порт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Новини

Росіяни атакували портову інфраструктуру на Одещині, є поранений
Росіяни атакували портову інфраструктуру на Одещині, є поранений
Новини

Прес-релізи

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua