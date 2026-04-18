Росіяни атакували портову інфраструктуру на Одещині, є поранений

Попередньо відомо про одного постраждалого

У ніч на 18 квітня російські війська здійснили атаку на Одеську область ударними безпілотниками. Під ударами опинилися об’єкти портової та промислової інфраструктури. Про це повідомляє Одеська ОВА, пише «Главком».

За інформацією очільника обласної військової адміністрації Олега Кіпера, внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративні будівлі, склади з агропродукцією, транспорт, зокрема автобуси, а також резервуари. Внаслідок влучань виникли пожежі, які оперативно ліквідували рятувальники.

Окремо повідомляється про атаку на портову інфраструктуру регіону. Внаслідок удару постраждав водій вантажного автомобіля, чоловік отримав поранення, медичну допомогу йому надали на місці.

РФ атакувала порт на Одещині – є поранений, пошкоджена інфраструктура, – Кулеба



Віцепремʼєр з відновлення повідомив, що поранення отримав водій вантажівки – йому надали медичну допомогу на місці. Пошкоджено склади, транспорт і будівлі, також загорілися автобуси.



Також зафіксовано пошкодження складів, вантажного транспорту та будівель. На території одного з портових операторів пошкоджено силоси з кукурудзою, що спричинило пожежу.

На місцях продовжують працювати підрозділи ДСНС та інші служби, триває ліквідація наслідків атаки.

Зауважимо, нині триває 1515-й день повномасштабної війни.

За минулу добу зафіксовано 151 бойове зіткнення. Українські захисники стійко стримують натиск окупантів, завдаючи ворогу значних втрат. Військові продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися вглиб нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження.