Удар по Києву: зворушливе відео з метро

Мешканці столиці понад п'ять годин провели в укриттях

Сьогодні, 10 жовтня, Київ зазнав масованих обстрілів. Під ударами опинилися кілька районів міста. Загалом повітряна тривога в столиці тривала понад п'ять годин, і цей час чимало мешканців міста провели в метро.

Нагадаємо, метрополітен припиняв роботу і працював тільки як укриття. Зворушливе відео того, як кияни проводили час в підземці, поширили в мережі.

Нагадаємо, сьогодні, 10 жовтня, окупанти обстріляли кілька населених пунктів Обухівщини.

Сьогодні 10 жовтня, близько 11.30 на Київщині сталися прильоти в трьох районах області. Ударів завдано по критичній та цивільній інфраструктурі. Є постраждалі – люди перебувають під завалами.

Наразі про точну кількість постраждалих та загиблих внаслідок масованих ударів по Києву вранці 10 жовтня говорити рано, однак уже відомо про понад 30 постраждалих.

Також мер Києва Віталій Кличко 10 жовтня звернувся до мешканців столиці із проханням перебувати в укриттях та не їхати в місто. Є загроза нових ударів по Києву.

Як повідомлялося, у Києві вранці 10 жовтня під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів. Перша серія вибухів була в Шевченківському та Соломʼянському районах. Також вибухи були в Соломʼянському районі. Відомо, що ударів зазнала енергомережа та критична інфраструктура столиці.

Сьогодні від ранку рашисти масовано обстрілюють українські міста. Зранку росіяни випустили по території України вже 75 ракет, 41 з них збили українські системи протиповітряної оборони.